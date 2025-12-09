Dani Garrido saca el guante a pasear en el Algeciras

En un triunfo tan coral como el logrado ante el líder el pasado domingo en el Nuevo Mirador, cuesta sacar individualidades, pero sería injusto obviar el papel relevante que tuvo Dani Garrido en la victoria más prestigiosa del Algeciras CF esta temporada. El futbolista albirrojo se sacó de la chistera un gol de muchos quilates, un latigazo que recuerda y mucho al tanto que firmó contra el Sanluqueño en el partido anterior en casa. El riojano de Logroño ha dado un paso adelante en el momento idóneo, cuando más falta le hacía a Javi Vázquez y a sus compañeros por la plaga de lesiones en la caseta algecirista.

Daniel Garrido Peña ha empezado a descorchar la calidad que lleva en sus botas. Dos golazos en las tres últimas jornadas refrendan el instante de forma de un centrocampista ofensivo al que le estaba costando entrar en la dinámica del equipo. Garrido ha tenido una participación más o menos con cuenta gotas desde que empezó la temporada, pero solo ha sido titular en cuatro ocasiones de los 14 duelos que lleva disputados. En total, acumula 494 minutos, aunque da la sensación de que a partir de ahora va a ser tener un rol más predominante en las alineaciones, sobre todo en el Nuevo Mirador, donde los espacios se prestan más a chispazos de calidad.

Dani Garrido comenzó siendo visto por muchos aficionados como un jugador frío, aunque con una innegable clase con el balón en los pies. Al riojano lo diferencia de la gran mayoría la capacidad de disparo, algo determinante en una categoría tan reñida y cada vez más táctica. Contar con un futbolista capaz de armas la pierna desde la frontal y con ese olfato se antoja un bien preciado en la actual Primera Federación. Javi Vázquez sabe que puede explotar esa amenaza extra.

Con el '10' en la espalda -un número que rara vez se entrega al azar-, Dani Garrido recaló este verano en el Nuevo Mirador como una apuesta para suplir a su paisano Diego Esteban, que se marchó al fútbol extranjero con una oferta irrechazable. Forjado en una de las mejores canteras del fútbol español, la del Real Sociedad, el de Logroño estuvo en aquella histórica noche de Almendralejo, donde el Algeciras acarició el ascenso a Segunda División frente al filial donostiarra entrenado por Xabi Alonso. Con apenas 20 años, jugó los últimos 25 minutos de aquella final de infarto. El algecirista se fogueó en la categoría posteriormente con la SD Logroñés y el Real Unión de Irún, donde el pasado curso se consolidó como un jugador importante y con pegada (5 goles).

La acumulación de contratiempos en esa zona del centro del campo hacia adelante, con molestias en Jony Álamo, Juanma García o Javi Avilés, ha permitido más protagonismo a un Dani Garrido que está sabiendo aprovechar la ocasión para reengancharse al tren. "Poco a poco voy cogiendo el ritmo y me voy encontrando mejor, con confianza, más suelto", reconoció el albirrojo tras la última victoria.

"Más confianza"

El mediapunta entiende que "los tres puntos siempre son importantes", pero reconoce que conseguirlos "contra el líder y en casa" otorga un plus: "Nos da un punto más de confianza, porque además hicimos un partido muy serio". "Los filiales son rivales dinámicos, con gente joven de mucha calidad que trata muy bien el balón, pero supimos sufrir y estar replegados cuando tocaba. Aguantamos bien", razonó.

Garrido explica que en la acción de su gol trató de meterse por dentro para buscar el tiro: "Otras veces no van dentro y ahora me han entrado dos seguidas", dijo con naturalidad.

El algecirista comparte esa línea de pensamiento de mantener la estabilidad más allá de los resultados: "Contra el Sanluqueño parecía que estábamos muy bien y en Ibiza tuvimos más el balón y nos penalizaron un montón. Ahora hemos hecho un buen partido en casa donde llevamos una buena dinámica. Nos sentimos fuertes en el Nuevo Mirador. Vamos a intentar seguir así y fuera a traernos algo positivo", sentenció.