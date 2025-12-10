(0-1) El Atlético Madrileño derrota al Marbella en partido aplazado del grupo del Algeciras

El Atlético Madrileño, que el pasado domingo cayó derrotado en el Nuevo Mirador a manos del Algeciras CF, regresó este miércoles a la senda del triunfo al imponerse 0-1 al Marbella en el Banús Center en encuentro de la decimotercera jornada del grupo II de Primera Federación que fue aplazado hace dos semanas al acreditar el filial colchonero una intoxicación alimentaria que afectaba a buena parte de su plantilla.

El encuentro, que se disputó desde las 15:30 y bajo un intenso aguacero, tuvo mucha tensión y tanta o más polémica y se decantó en el tiempo añadido.

En el minuto 68’ y después de la correspondiente revisión en el FVS (Football Video Support), el árbitro anuló un gol a los visitantes, obra de Cubo.

El partido parecía encaminarse al empate, pero en el 89’ el local Valentino estrelló un balón en el palo justo después de un córner.

En el 95’, a uno del final del tiempo extra, Jano dio el triunfo al líder con un gol protestadísimo que le costó la expulsión al entrenador local, David Movilla. Después de mostrarle la roja, el trencilla regresó al FVS y, tras cuatro minutos frente a la pantalla, mantuvo su decisión inicial de conceder el gol.

Con este resultado, el equipo de Fernando Torres, líder, se distancia cuatro puntos del segundo clasificado, el Sabadell, mientras que Marbella sigue en plaza de descenso, a cuatro puntos de los puestos de salvación.

La clasificación actualizada del grupo II de la Primera Federación queda así: