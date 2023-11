El Algeciras, frente a otro ejercicio de superación

El Algeciras CF recibe al Atlético de Madrid B este domingo (otra vez en el horario golfo de las 20:00) en la 14ª jornada del grupo II de la Primera Federación. El conjunto de Lolo Escobar comparece en el Nuevo Mirador impulsado por su triunfo en Madrid y con el objetivo cortoplacista de los tres puntos para retomar los cañones de una plaza que estaba siendo fuerte hasta el traspié con el Intercity.

Los algeciristas regresaron a puestos de play-off de ascenso tras su victoria contra el Castilla, pero el pasado miércoles fueron apeados a la sexta plaza por el Córdoba de Iván Ania, que ganó en Sanlúcar su partido aplazado. La posición es lo de menos a estas alturas para Lolo Escobar y su vestuario. Los rojiblancos, con 22 puntos, únicamente buscan dar otra dentellada hacia el bocado de la permanencia. A seis partidos de que termine la primera vuelta, están ya a mitad de camino.

Alineaciones probables Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Diori o Admonio, Juan Rodríguez, Tomás, Iván Turrillo, Borja Fernández, Marino, Cueto o Sardinero, Diego Esteban y Zequi. Atlético de Madrid B: Gomis; Marco, Arumi, Mariano, Puga, Da Costa, Mestanza, Maroto, Salim, Diego Bri y Abde. Árbitro: Antonio Alberola Rojas (Ciudad Real). Hora: 20:00 (14ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Primera visita del Atlético de Madrid B al Nuevo Mirador.

La baja de Eric Montes ha marcado una semana de trabajo en la que el grupo se volcó con su compañero Juan Rodríguez, arropado tras haber perdido a su padre. Sin Montes, que cumple ciclo por cinco amonestaciones, Lolo Escobar necesita encontrar solución a una pieza sin recambio porque el mediocentro es uno de los insustituibles de la plantilla.

El técnico reconoció los quebraderos de cabeza por la ausencia de Eric Montes, "la piedra filosofal" del equipo. Ante la baja también de Mario García, recuperándose de su rotura de fibras, Escobar baraja opciones aunque lo más lógico es que retrase a Iván Turrillo a una parcela que conoce. Con Borja Fernández y Marino en el once, la incógnita es si el entrenador se decantará por un falso nueve con Sardinero o si dará la oportunidad a Javi Cueto para medirse a su anterior club, con la motivación como cartucho extra. Escobar es partidario a dejar a Diego Esteban y Zequi en las bandas.

El Algeciras recuperó el miércoles a Yac Diori, que retornó de su periplo con la selección de Níger muy fresco, ya que no participó en ninguno de los dos duelos de la clasificación para el Mundial 2026. Está por ver si el nigerino retornará y si lo hace por Admonio o un Juan Rodríguez al que le espera una ovación por parte del público. Continúan sin estar disponibles una semana más Rodrigo Sanz y el delantero Stefan Milosevic.

Lolo Escobar ve al Algeciras "con la misma ilusión y ganas" que el principio e invita a disfrutar de una nueva batalla sin recrearse en la anterior: "Reconforta ganar, pero en esta categoría te tienes que centrar rápido en el siguiente partido".

"Un rival muy peligroso"

El técnico ve en el Atlético B a "un rival muy peligroso". "No hace justicia ni los puntos ni la clasificación a lo que propone. En transición es un equipo que te mata, difícil de defender y viene dolido, seguro que después de una semana con muchas correcciones, muy metidos. Creo que han merecido más de lo que están obteniendo", advirtió.

Escobar, que tras repasar el triunfo en Madrid habló de "un ejercicio de supervivencia", entiende que "todo se construye desde casa" y espera volver a la senda positiva como local: "Creo que somos jodidos de ganar aquí y nos gustaría seguir siendo así".

"Queremos seguir siendo muy fuertes en casa, pero entendemos que cada partido es un mundo. En esta categoría no sé dónde están los puntos: puedes ganar en Málaga o perder con el Atlético B", reflexionó el entrenador rojiblanco, que resta importancia a los últimos goles encajados. "Entre tanta igualdad, la forma de reventar los partidos es a balón parado o en transición, no hay más".

"Ser humildes"

El algecirista no se sale un ápice de su discurso: "No me interesa lo que queda, no lo he mirado ni de reojo. Pasará lo que tenga que pasar, nuestro objetivo es hacer partidos a todos los equipos. Este pensamiento humilde es el que nos está llevando muy bien".