Lolo Escobar sigue dándole vueltas para suplir a "la piedra filosofal" del Algeciras

Lolo Escobar sigue dándole vueltas a la cabeza para ver cómo sustituye a Eric Montes el próximo domingo contra el Atlético de Madrid B (20:00), en el duelo de la 14ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación que se disputará en el Nuevo Mirador.

Cómo sustituir al insustituible, tituló este periódico en el artículo del jueves referente al impacto del mediocentro en el sistema de juego del Algeciras. "Eric Montes es la piedra filosofal de este equipo", ha manifestado el entrenador este viernes en la rueda de prensa de la previa.

"A ver cómo lo suplimos", ha lanzado Escobar, que ha reconocido que no es un asunto sencillo. "Tengo muchas dudas, he probado varias cosas durante la semana y no lo tengo claro", confesó.

"Tenemos casi de todo en la plantilla, pero un jugador de esas características, tan equilibrado, no. Eric tiene unas condiciones y su ausencia (por sanción) nos obligará a hacer algún tipo de modificación para que se note lo menos posible", argumentó.

Sobre la posibilidad de que Diego Esteban pudiera desplazarse al centro del ataque (si Iván cae al mediocentro para suplir a Montes), Escobar prioriza las prestaciones de Esteban: "Te da tanto por fuera en la banda derecha que es complicado moverlo de ahí. Tanto él como Zequi son profundos y nos dan mucho, pero Diego tiene calidad para jugar donde quiera", remató.