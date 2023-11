Algeciras: cómo sustituir a un insustituible

A estas alturas de temporada, lo normal es que cada semana los equipos tengan que ajustar alguna pieza en el once por sanciones, lesiones y otros contratiempos. Y el Algeciras CF no es una excepción. Pero Lolo Escobar tiene un desafío porque el próximo domingo no podrá contar con un futbolista diferencial como Eric Montes, el mediocentro sobre el que se sostiene el sistema de los rojiblancos.

¿Quién sustituirá al insustituible? Es la pregunta que muchos aficionados se hacen antes de recibir el próximo domingo al Atlético de Madrid B en el Nuevo Mirador (20:00). Y seguramente también le esté dando vueltas a la cabeza el propio entrenador, que verá limitadas sus opciones por la lesión de Mario García, en proceso de recuperación de una rotura de fibras.

El Algeciras pierde a Eric Montes para la 14ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación por acumulación de cinco amarillas. El de Manresa vio la quinta en el Alfredo Di Stéfano de Madrid, donde marcó el 0-1, su segundo gol de la temporada, también de cabeza como en Linares. Montes llevaba varias semanas al filo de la suspensión y ha sido el cuarto en cumplir ciclo de ese cuadrado mágico que forma con Iván Turrillo, Borja Fernández y el mencionado Mario García.

Sin Montes disponibles, se abre un abanico de alternativas aunque la realidad es que el Algeciras no tiene a otro jugador igual en su plantel. Escobar puede retrasar a Iván Turrillo, que en otras etapas ha jugado en infinidad de ocasiones en esa demarcación. El capitán sabe perfectamente lo que supone el rol de estar por delante de la defensa, aunque donde se siente más cómodo y sube sus prestaciones es jugando como '8'.

Lo lógico es que Iván, Borja Fernández y Marino repitan en el centro del campo, sacrificándose al menos uno de ellos en esas labores oscuras de destrucción y organización. La otra cuestión es quién entrará en la alineación. Por lo visto anteriormente, podría hacerlo Sardinero en una banda y que Diego Esteban cayese al centro. El técnico tiene la posibilidad -remota a priori- de dar la titularidad a Javi Cueto para jugar con un punta. Está opción no es baladí ya que el asturiano se enfrentaría a su último equipo, al que debe conocer mejor que nadie en el vestuario algecirista.

Hay una alternativa más viendo la nómina de medios, pero se antoja bastante improbable y es que Escobar diese los mandos al canterano Iker Navarro. El algecireño no ha tenido minutos esta temporada y no parece que vaya a tenerlos de inicio en un partido, al menos de momento.

Yac Diori, de vuelta

El Algeciras recupera para el domingo a Yac Diori. El defensa central regresó el pasado miércoles de su concentración con Níger, que disputó los dos primeros encuentros de la primera ventana FIFA de la CAF para la clasificación del Mundial 2026.

Diori ha vuelto fresco y descansado ya que no participó en ninguna de las dos citas de su combinado. Níger cayó contra Tanzania y derrotó a Zambia. El conjunto de Diori iguala a tres puntos con Marruecos (un partido menos), Zambia y Tanzania en el grupo F. Congo marcha con una derrota y Eritrea se ha retirado por temor a que sus futbolistas desertasen del país.

Lo positivo es que Diori ha descansado un poco y ha tenido un viaje cómodo ya que Níger se concentró y jugó en Marrakech. Lolo Escobar vuelve a contar con sus tres centrales habituales y la duda es si mantendrá a Admonio, que lo hizo bien en Madrid, o devolverá al nigerino al once. Lo que parece claro es que estará sí o sí Juan Rodríguez, que el pasado martes lamentó el fallecimiento de su padre y la jornada anterior hizo un alarde de profesionalidad.