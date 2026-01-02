Algeciras - Sevilla Atlético: Año Nuevo, mismo objetivo

Después de un pequeño parón por las fiestas de la Navidad, el balón vuelve a rodar en el Nuevo Mirador para estrenar el año. El Algeciras CF recibe 2026 este sábado a partir de las 18:45 horas ante el Sevilla Atlético en la 18ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, la penúltima de la primera vuelta de la temporada. El equipo de Javi Vázquez se reencuentra con su afición un par de semanas después del empate ante el Villarreal B con el que cerraron el pasado año. Los albirrojos no pudieron celebrar la quinta victoria seguida en su feudo, pero mantuvieron la portería a cero y esa sensación de rocosidad que se han ido labrando desde que arrancó el campeonato.

El Algeciras emprende el nuevo año sin caras nuevas y con un futbolista menos en el vestuario tras el inesperado anuncio del adiós de Eric Montes. El futbolista alcanzó un acuerdo con el club para dejar el fútbol profesional y volver a casa, a Manresa, donde ya ha sido anunciado por el club de su tierra. Eric apostó por iniciar una nueva vida y fue muy arropado por el algecirismo en su decisión. Esta baja, cuando el mediocentro estaba a punto de reaparecer de su larga rehabilitación, abre un hueco en la plantilla para el mercado de invierno de este mes de enero. ¿Apostará Jordi Figueras por apuntalar el centro del campo? ¿Buscará reforzar otra posición? ¿O la propiedad priorizará ahorrar?

Javi Vázquez, el entrenador, lo tiene claro: "Todo lo que sea sumar algo más... Pero yo estoy contentísimo con lo que tengo y con el grupo que hemos formado", subraya. "La baja de Eric, que es importante, abre ahí un sitio", concede. "Si pudiéramos reforzarnos, bien, si no con lo que tengo estoy encantadísimo. Yo cuento con todos y el año es largo", expresa.

El míster avanzó que dejará fuera una semana a Joe Riley, quien ya está prácticamente para competir y probablemente regrese en la visita a Tarazona: "Es un poco absurdo forzarle", detalla sobre el centrocampista, de quien se temió que pudiera sufrir una grave lesión de rodilla. Vázquez está "contento" por tener a todos sus efectivos en este tramo de la temporada: "Es una de las principales ventajas que tenemos a día de hoy".

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno; Paris Adot, Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Óscar Castro, Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Juanma y Obeng. Sevilla Atlético: Alberto Flores, Jorge Navarro, Espiñeira, Jalade, Sergio Martínez, Rivera, Nico Guillén, Sierra, Isra, Collado y Alexis Ciria. Árbitro: Álvaro Cánovas (Benidorm). Hora: 18:45 (18ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas oficiales y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: Dos en Primera Federación: empate (1-1) la pasada temporada y victoria local (3-0) en la 2021/22. Ambos equipos se han enfrentado la mayoría de las veces en la desaparecida Segunda B y también en Tercera.

El madrileño explica que el equipo ha desconectado algo durante las breves vacaciones, aunque el cuerpo técnico es más de "reengancharse pronto a la dinámica". Vázquez confía en retomar el pulso con la misma actitud: "Nosotros somos de ir a tumba abierta siempre y tenemos una línea marcada clara, una identidad. Hemos estado tocando ajustes para ir mejorando, como es lógico, y estamos con muchas ganas de volver a la rutina".

"Somos competitivos y nos adaptamos bien a los contextos, tanto en casa como fuera", sostiene el técnico del Algeciras en relación a la vuelta tras el descanso y sobre las condiciones de lluvia y viento que pueden condicionar el encuentro con el azote de la borrasca Francis. "Es un partido difícil que nos va a demandar estar a un alto nivel", recalca.

Sin Bakary Sow ni Iker Muñoz

El Algeciras se cruza con un Sevilla Atlético que marcha con 18 puntos en puestos de descenso, aunque acabaron 2025 con un triunfo balsámico ante el Sanluqueño. "A los filiales a veces les cuesta arrancar, pero es un equipo que viene de una última victoria de remontada. Es un rival peligroso como todos, quizás no está teniendo los puntos que merezca", argumenta Vázquez.

Los sevillistas tienen las bajas por sanción de Iker Muñoz y Bakary Sow, y cuentan en su plantel con el algecireño Alberto Collado como uno de los referentes de esta camada.

"Tenemos que intentar llevar el partido a lo que somos aquí y minimizar sus fortalezas", reflexiona el preparador de los albirrojos, que sigue fiel a su discurso de olvidarse de la clasificación. "No soy de pensar en puntuaciones, pienso en el partido a partido y en ojalá poder sumar de tres". El Algeciras inicia la jornada con 22 puntos en la 11ª posición, a cuatro de la zona de playoff de ascenso y tres por encima de los puestos de descenso.

El resto de la 18ª jornada del grupo II es la siguiente: Alcorcón-Cartagena (sábado, 14:15), Atlético Madrileño-Tarazona (sábado, 16:00), Juventud Torremolinos-Nàstic de Tarragona (sábado, 16:00), Teruel-Antequera (sábado, 16:30), Hércules-Sabadell (21:00), Ibiza-Eldense (domingo, 12:00), Betis Deportivo-Europa (domingo, 18:45), Villarreal B-Marbella (18:45) y Sanluqueño-Real Murcia (domingo, 21:00).