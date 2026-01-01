El Sevilla Atlético de Collado, el primer escollo de 2026 para el Algeciras

El Año Nuevo trae de vuelta el fútbol pronto al Nuevo Mirador. El Algeciras CF descorchará 2026 este próximo sábado a las 18:45 horas ante el Sevilla Atlético para retomar la competición con la 18ª jornada del grupo II de la Primera Federación, la penúltima de la primera vuelta. Los albirrojos despidieron 2025 con un empate sin goles en casa ante el Villarreal B y van a emprender el nuevo almanaque contra otro filial de élite, unos cachorros sevillistas que pelean por escapar de los puestos de descenso en los que llevan casi toda la temporada.

El Sevilla Atlético marcha en la 17ª posición con 18 puntos (cuatro menos que los algeciristas). El filial ha cosechado cuatro victorias, seis empates y siete derrotas, con un balance goleador de 12 tantos a favor y 14 en contra (-2). Los de Nervión marcan poco, pero figuran entre los menos batidos de la zona baja y se han apuntado hasta cinco porterías a cero.

El próximo rival del Algeciras es uno de los diez equipos del grupo que ha cambiado de entrenador sobre la marcha, aunque es el único que lo ha hecho por obligación tras el salto de categoría de Jesús Galván a primeros de noviembre. Galván, un técnico consolidado ya en la entidad, aceptó el reto para ocupar el banquillo en el Mirandés tras la destitución del gallego Fran Justo, el artífice de la última permanencia de los algeciristas. Su inesperada salida fue cubierta por otro hombre de la casa con veteranía como Luci Martín.

Luci Martín (Lepe, 1972) había regresado al club de Nervión para sumarse al Departamento de Metodología y Tecnificación de la cantera sevillista y ahora afronta su segunda etapa como técnico del primer filial. Anteriormente, ya asumió el cargo durante la temporada 2018/19, finalizando en décima posición en el grupo IV de la extinta Segunda B. Luci debutó con un empate ante el Juventud Torremolinos en la 11ª jornada y ha sumado dos triunfos, dos igualadas y cuatro derrotas en los siete partidos que acumula al mando.

El Sevilla Atlético llegará al Nuevo Mirador tras el impulso de su última victoria para cerrar 2025. El filial protagonizó una épica remontada en el tiempo añadido ante el Atlético Sanluqueño, un balón de oxígeno para Luci y sus chicos ante un rival directo. De hecho, aquel resultado tuvo como secuelas la destitución de José Pérez Herrera en Sanlúcar. Los puntos (y la carencia de ellos) cada vez pesa más.

Celebración del filial del Sevilla.

Los sevillistas no terminan de despegar porque no encuentran la regularidad en los resultados, aunque enlazaron cuatro semanas sin perder en ese tramo de relevo entre Galván y Luci. El filial, no obstante, se ha mostrado competitivo y seguramente ha pagado por su exceso de juventud el peaje de puntos que se han escapado en varios partidos. Uno de los puntos flacos de este Sevilla es su rendimiento como visitante, ya que todavía no ha conseguido celebrar una victoria lejos del Jesús Navas esta campaña. Los de Nervión han rascado cuatro puntos en sus ocho desplazamientos merced a cuatro empates. Eso sí, los puntos han sido arañados en el invicto Nou Sardenya (que va a dejar de ser la casa del Europa en la segunda vuelta), Murcia, Alcorcón y Antequera, todas ellas plazas complicadas.

El primer filial del Sevilla tiene a un algecireño entre sus futbolistas más destacados. Alberto Collado. El centrocampista de ataque vive una temporada de consolidación a sus 20 años. Collado saltó el pasado curso como juvenil y llegó a debutar con el primer equipo en la Copa del Rey, además de entrar en varias convocatoria de Primera División y Europa. En la presente andadura, el algecireño acumula 17 partidos con 11 titularidades y más de mil minutos. Collado, que luce el '10' a la espalda, ha marcado tres goles (dos desde el punto de penalti).

Una de las últimas perlas que está pujando con fuerza es Nico Guillén, un juvenil que ha irrumpido en los últimos meses con desparpajo y algunos especialistas ya le sitúan con la nueva gran promesa del sevillismo.

El plantel del filial es tan joven como amplio, constantemente nutrido de savia juvenil, aunque cuenta con algunos veteranos como el portero Alberto Flores, el zaguero Andrés Castrín, el lateral Oso (ya habitual con el primer equipo), Lulo, Sierra o Álex Costa. Luci no podrá contar este sábado en el Nuevo Mirador con los sancionados Iker Muñoz y Bakary Sow.