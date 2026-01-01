La previsión de lluvias amenaza las cabalgatas de Reyes y los arrastres de latas en el Campo de Gibraltar

La previsión de lluvias por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el día de Reyes en el Campo de Gibraltar podría complicar la celebración de las tradicionales cabalgatas y arrastres. La previsión recoge una probabilidad de lluvia del 80% para toda la jornada, aunque durante este fin de semana se afinará la previsión por horas, que acabará por definir la agenda de cada municipio para dar la bienvenida a Sus Majestades.

Según la Aemet, el 5 de enero habrá temperaturas suaves que oscilarán entre los 7 y los 17 °C, y viento de poniente de 15 km/h. Aunque el frío no sería un problema, la lluvia prolongada puede dificultar la participación del público, especialmente niños, en los arrastres y cabalgatas.

CadizMet destaca que el complejo entorno de bajas presiones de diversas masas de aire que afecta a España está generando un tiempo muy incierto y con unas probabilidades dinámicas muy volátiles a nivel local y regional. Por ello, este servicio meteorológico recomienda mantenerse informados de las previsiones al más corto plazo de tiempo, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente en los próximos días.

Los municipios afectados, especialmente Algeciras con su tradicional Arrastre de Latas, estudiarán alternativas en caso de que la lluvia haga acto de presencia durante las horas clave. El año pasado algunos municipios optaron por adelantar las actividades o adaptarlas a las horas en las que no se esperaban chubascos.

Las previsiones se refinarán durante el fin de semana, y podrían modificarse según la evolución de los modelos meteorológicos. Los escenarios posibles incluyen la confirmación del 80% de lluvia, una mejora significativa o lluvias concentradas en franjas horarias, lo que permitiría mantener parcialmente las celebraciones.

La borrasca Francis, que se anticipará este viernes con aviso amarillo por fenómenos costeros y viento de levante fuerza 7 con rachas de hasta más de 60 kilómetros/hora, llegará el sábado con lluvias abundantes que se prolongarán durante todo el fin de semana y que, según los modelos, se prolongará hasta el lunes.