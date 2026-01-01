Aviso amarillo por fuertes vientos en el estrecho de Gibraltar a la espera de la borrasca Francis

Un temporal de viento de levante se acerca al Campo de Gibraltar a la espera de que la borrasca Francis se desplace desde las islas Canarias hasta la península Ibérica y confluya con un pasillo frío del norte. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros y viento de levante fuerza 7 con rachas de hasta más de 60 kilómetros/hora para este viernes 2 de enero de 2026. El aviso amarillo permanecerá activo desde las 00:00 horas hasta las 23:59 del segundo día del nuevo año.

¿Y la borrasca Francis? La Aemet prevé escasas precipitaciones y chubascos aislados para este jueves 1 de enero y para el viernes 2 en la comarca, aunque a partir de las últimas horas del viernes se comenzarán a forjar nubosidades mayores como preludio de la llegada del nuevo frente borrascoso que procede desde el Atlántico. Las temperaturas oscilarán entre unas mínimas de 13 grados centígrados y unas máximas de 17. Las lluvias se esperan con abundancia a partir del sábado 3 de enero y durante todo el fin de semana.

Como explica la Agencia Estatal de Meteorología, en estos momentos, se encuentra en fase de formación una borrasca fría aislada en el entorno de Azores, nombrada Francis, que en los próximos días se irá aproximando al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, primero sobre Canarias y, posteriormente, sobre la Península. "Por otro lado, la formación de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península, que comenzaría a penetrar a partir del día 3 de enero".

"Como resultado, se espera que se produzca un temporal de lluvias intensas en Canarias y áreas del sur y este peninsulares, donde además podrían producirse nevadas copiosas en cotas medias, sin descartar que puedan afectar a zonas del centro o a cotas más bajas. Debido al alto nivel de incertidumbre sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, se recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos", previene la Aemet.

Este día 1 se espera que la borrasca Francis afecte a Canarias, con temporal del suroeste en zonas litorales y probables rachas muy fuertes, así como chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes que se irán desplazando de oeste a este durante el día 1 y primeras horas del día 2.

"En la Península, tras unos primeros días de relativa estabilidad con precipitaciones dispersas en el Cantábrico y tercio occidental, es probable que a partir del día 3 aumente la inestabilidad en áreas de los tercios sur y sureste peninsular, con chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en áreas del golfo de Cádiz, Estrecho, costa del Sol y el cabo de La Nao. Los días 4 y 5, la posible interacción con la masa fría podría hacer que las precipitaciones fueran en forma de nieve en cotas medias o bajas del cuadrante suroriental peninsular, con mayor probabilidad y acumulados en la Ibérica oriental, este de la meseta sur, sierras de la Comunidad Valenciana y entorno de las Béticas. No se puede descartar que las nevadas se extiendan, con menor intensidad, a otras zonas de la Ibérica y del centro peninsular. Además, se esperan chubascos de nieve en cotas medias del área cantábrica. A partir del día 6 el escenario más probable es que las precipitaciones pierdan intensidad y extensión en zonas del sur, aunque todavía podrían ser localmente fuertes en el Estrecho y Melilla, mientras que las nevadas irían quedando restringidas a zonas de montaña, especialmente del tercio norte peninsular", avisa.

Debido a la compleja interacción entre los diferentes elementos que constituyen esta situación, el pronóstico presenta una excepcional incertidumbre en este momento, especialmente en lo referente a la extensión e intensidad de las zonas de nevada, por lo que se recomienda seguir la evolución de las predicciones en los próximos días.

X