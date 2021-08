El Algeciras empata en Marbella en su último amistoso (0-0)

El Algeciras CF (Primera RFEF) empató este sábado (0-0) en su último partido de pretemporada, en el que visitaba al Marbella FC (Tercera RFEF) en los campos de la Dama de Noche. El encuentro no sirvió a ninguno de los dos contendientes para sacar demasiadas conclusiones en ataque, ya que apenas dispusieron de ocasiones.

Parece claro que el portero predilecto de Iván Ania es Pol Tristán, que volvió a ocupar la portería desde el inicio. El asturiano, mientras busca un nuevo refuerzo para la zaga (suena Mariano Gómez) volvió a colocar como centrales, por tercer encuentro consecutivo, a Robin y Figueras, mientras que en esta ocasión cambió a los laterales respecto a los titulares en el Trofeo Virgen de La Palma y puso a Peris en la izquierda y a Alcázar en la derecha.

En el centro del campo volvió a repetir con Pepe Mena, al que en esta ocasión acompañaron Duarte y el capitán Iván Turrillo. Completaron el once Tomás en la izquierda tras su excelente primera parte ante el Al-Arabi, en la que asistió en los tres tantos albirrojos; Almenara y Romero.

La primera parte estuvo marcada por la intensidad que ambos equipos imprimieron al encuentro, aunque el mismo estuvo falto de continuidad. Y de ocasiones, ya que los porteros de ambas escuadras no llegaron a realizar ninguna parada.

La opción más clara de los de Ania se produjo en el minuto 18, con una llegada de Almenara que se fue solo pero el el exalgecirista De Castro consiguió frenarlo con una falta clara merecedora de roja que el árbitro, tratándose de un amistoso, prefirió guardarse en el bolsillo.

Tres minutos antes la ocasión fue de Pepe Mena, pero su disparo no acertó a ir entre los tres palos de la meta defendida por Santomé. Los marbellíes, por su parte, tuvieron la oportunidad de ponerse por delante en el minuto 23, pero el disparo de Pato fue repelido por el palo.

Tras el pase de los vestuarios el conjunto albirrojo siguió con los mismos once. Los de Iván Ania comenzaron a dominar más el encuentro, sobre todo a través de centros laterales. Sin embargo, eso no se tradujo en ocasiones de gol. Ambos equipos parecían atenazados por las defensas rivales, y lo único que se pudo destacar en los segundos 45 minutos fue un tiro de Pepe Mena en el 56, que se fue fuera lamiendo el poste. El resto fue un juego infructuoso de ambas escuadras, con un Algeciras bastante mejor en la circulación del balón pero que no encontró la manera de superar la zaga anfitriona.

El equipo de La Menacha finaliza su pretemporada con un balance de dos victorias, ante el Atlético Baleares y el Al-Arabi, tres derrotas, ante Cádiz, Al-Shabab y Córdoba; y este empate a cero. En esos cinco encuentros la escuadra de Ania ha encajado nueve tantos (cuatro de ellos ante un primera división como el Cádiz CF) y ha anotado seis.

A buen seguro el técnico asturiano ha sacado muchas conclusiones del periplo veraniego de los suyos, aunque aún está a la espera que lleguen varios jugadores que apuntalen al equipo y permitan terminar de perfilar una plantilla en la que aún quedan detalles por ajustar.