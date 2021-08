El Marbella, con 14 caras nuevas para rehacerse tras la catástrofe

El Marbella Fútbol Club que recibe este sábado al Algeciras CF (Primera RFEF) en las instalaciones de La Dama de Noche es un club que pretende levantarse después de la catástrofe deportiva de la pasada andadura, en la que con un presupuesto millonario partía como favorito para ascender a Segunda B y acabó cayendo a Tercera RFEF. Catorce caras nuevas forman parte de un plantel que ha ganado dos de sus cinco amistosos de preparación.

El propietario de la entidada costasoleña, Best Of You, ha supervisado una profunda metamorfosis en una plantilla, que hará frente a la próxima competición sin los nombres ilustres de los que hacía gala hace apenas unos meses (El Pirata Granero -que anunció su retirada del fúbtol- y Juanmi Callejón -enrolado en el San Fernando-). Para la afición algecirista, sin duda, el futbolista más relevante del plantel es el del defensa Pablo de Castro, con pasado albirrojo.

El plantel sigue bajo el mando de Abraham García. El entrenador madrileño se incorporó al club el pasado 25 de marzo y consiguió cinco victorias en los ocho partidos , que no fueron suficientes siquiera para alcanzar una plaza en Segunda RFEF.

El conjunto marbellí ha llevado a cabo 14 contrataciones: Julio Rico, José Carlos, Pablo de Castro, Ocaña, Castro, Álex García, Kiko Carmona, Jaime Isuardi, Sergio Pereira, Diego Valero, Javi Grillo y Agustín Ferro.

Además fueron renovados Santomé, Marcos Ruiz, Samu García y Malick. Fran Ortuño es el único futbolista que continúa con el contrato de la pasada campaña.

Los marbellíes han disputado hasta el momento cinco amistosos. Han vencido (0-3) a Torre del Mar (Tercera RFEF) y al Juvenil de la División de Honor del Málaga (2-1). Por el contrario cayeron 4-3 ante el Córdoba (Segunda RFEF), 1-2 ante el Ciudad de Lucena y 1-2 frente Atético Malagueño, ambos de Tercera RFEF.

El encuentro se juega en las instalaciones de La Dama de Noche porque el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas va a ser demolido y reconstruido después de que el desprendimiento de cascotes en las gradas obligaran a su cierre y un estudio técnico alertase sobre el ruinoso estado de este espacio deportivo. Este informe decía que no se podía acometer una rehabilitación parcial, por lo que hay que derribarlo.

El Ayuntamiento ya ha presentado el proyecto, muy lejano a aquel Nuevo Bernabeu anunciado hace un año por los propietarios de la entidad deportiva.