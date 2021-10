Oriol Alsina: "En la primera parte algunos de mis jugadores no compitieron"

El técnico del Costa Brava, Oriol Alsina, no puso reproches al triunfo del Algeciras sobre el Costa Brava. "El Algeciras salió mucho mejor que nosotros, muy enchufado, a diferencia de nosotros. Tuvimos alguna oportunidad importante que hemos perdonado y ello estuvieron muy acertados. La diferencia es que ellos han acertado y nosotros no. Con el 4-0 hemos tenido algunas ocasiones en la segunda parte para poder, muy de lejos, meternos en el partido", explicó.

"Íbamos perdiendo 2-0 desde muy pronto y eso psicológicamente hizo que el Algeciras se creciera y a nosotros nos afectó. En la media parte intentamos rectificar y sacamos a tres jugadores para tener más gente por el medio. Marcamos uno y pudimos hacer un segundo, pero en una falta de intensidad nuestra llegó el 5-1. Seguimos intentándolo, pero ya era muy difícil y muy lejano y cada vez quedaba menos tiempo", indicó el entrenador, que reconoció el "ambiente de fútbol extraordinario" vivido en el Nuevo Mirador.

El preparador catalán recordó que su equipo jugó el miércoles un partido de Copa Federación de 120 minutos ante el Izarra. "Han jugado varios futbolistas que jugaron 12 minutos. Forlín se lesionó en el primer gol y a partir de ahí vino el segundo. El lateral derecho y el central también jugaron 120 minutos, pero tenemos seis o siete lesionados y no podíamos hacer muchas rotaciones. A partir de aquí, si juegas una eliminatoria con prórroga, equipos como el nuestro no estamos preparados. Pero no es excusa porque el año pasado jugamos muchas eliminatorias. Los jugadores que salen tienen que darlo todo y tienen que competir. En la primera parte algunos no han competido. Pueden salir las cosas bien o mal o estar mas o menos acertados, pero no se puede perder ese espíritu de lucha para ganar esos duelos individuales, que luego son los que te permiten ganar los colectivos", resaltó.

Alsina tiró de tópico para referirse a la derrota. "Prefiero perder un partido 5-1 que cinco partidos 1-0. Ahora tenemos una semana para recuperarnos. En esta categoría hay equipos muy buenos. Nosotros somos un equipo pequeño y las dificultades que tenemos no son pocas. El Algeciras llegó veces y otros días no habrían acabado en gol. Tenemos que aprender. Nos está faltando acierto porque podíamos haber marcado algún gol más. No estoy sorprendido porque sabemos que el Algeciras es un buen equipo y arriba tiene buenos jugadores. Lo que cuenta es el resultado y solo queda felicitar al Algeciras y a su afición", sentenció.