Vicente Parras: "Creo que el árbitro no tuvo un buen día, fue desconcertante para todos"

Vicente Parras, el técnico del Club Deportivo Alcoyano, aceptó que el arbitraje condicionó el empate que su equipo cosechó en el Nuevo Mirador de Algeciras. El entrenador no cargó con la misma dureza que Lolo Escobar, pero sí afirmó que fue "desconcertante para todos" la actuación del madrileño Pérez Hernández.

"Hacemos un flaco favor al fútbol. Creo que no tuvo un buen día y que venía un poco predispuesto a un partido que no se dio. Probablemente en la primera acción sacó amarilla y puso el listón muy bajo. Nos fuimos al descanso con seis amarillas y alguno podía caer, pero casi prefiero hablar del partido porque los dos equipos hicimos un gran esfuerzo en un día feo para jugar al fútbol", valoró Parras en rueda de prensa.

"Fue un partido que estaba muy cerrado, que se podía abrir como se abrió a balón parado, en una segunda jugada en la que acertaron ellos. Nosotros tuvimos que arriesgar y nos vimos favorecidos por la expulsión. Conseguimos rescatar un punto. Sinceramente no sé si merecíamos más pero tampoco pienso que mereciéramos menos", opinó.

El míster del Alcoyano vio el duelo muy parejo: "Mi sensación es que nos conocíamos mucho, sabíamos cada uno las piezas claves del equipo rival, no nos hacíamos con claridad con el partido y ellos tenían claro que no podían dejarnos correr", explicó.

"Ellos no pudieron implantar su juego, nosotros no podíamos correr, nos anulamos los dos. En eso estaba el partido hasta que se fue desconcertando y parecimos peores de lo que somos realmente", prosiguió Parras, que al final trató de rebajar los ánimos en la banda: "Tenemos buena relación entre los cuerpos técnicos y estábamos muy calientes y simplemente ya se acababa. Estos partidos no son buenos para nadie, creo que fue una mala tarde".