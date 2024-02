Lolo Escobar: "Así no se puede jugar al fútbol, fue un esperpento"

Lolo Escobar, el entrenador del Algeciras CF, calificó como "increíble" el arbitraje vivido en el empate ante el Alcoyano en el Nuevo Mirador. "Así no se puede jugar al fútbol. En cuanto había un roce, era amarilla. Es un esperpento que nada tiene que ver con el espectáculo", lamentó el técnico sobre la actuación del madrileño Pérez Hernández.

"Creo que hasta la expulsión estuvimos razonablemente bien", prosiguió Escobar con su valoración. "Incluso me dio la sensación de recuperar cosas que habíamos perdido en salida de balón. El partido estaba bien, controlado, metimos un gol y sabíamos que el que se pusiera por delante se iba a llevar el encuentro. Lo que no contaba es con lo que pasó después", manifestó.

Escobar explicó que se dirigió al árbitro en el intermedio ante el cúmulo de tarjetas por faltas que habitualmente no acarrean amonestación. "Se lo dije en el descanso y me dijo que es su criterio y su listón".

"No puedo hablar, el otro dije una cosita (en San Fernando) y hoy (por este sábado) me he encontrado esto, entonces es mejor que me calle", sentenció.

En lo positivo, la vuelta del capitán... "Iván estuvo bien, pero es que Eric Montes estuvo espectacular y Marcos también. Creo que recuperamos una salida de balón que no veía desde hace un mes. Luego es verdad que es un partido muy igualado, muy de Primera RFEF, con dos rivales que se conocen muy bien, dos equipos jodidos de hincarles el diente. Si pitas cada falta amarilla, te deja con pocas opciones de ganar el partido a cualquiera de los dos", opinó.

El Algeciras sigue en racha, pero Escobar estaba fastidiado: "Son cinco puntos y una dinámica de tres partidos sin perder, lo que pasa que por como se puso el partido, eran tres puntos".

"No hay razonamiento futbolístico de este partido, cambios tácticos no hubo, era quitar a los que tenían amarilla y meter a los que no, ese fue el análisis que hizo el entrenador desde el banquillo", explicó.

El míster reconoce que tras la expulsión "el campo se inclinó y era sufrir, sufrir y sufrir" y valoró la actitud de sus pupilos con uno menos. "Eso de ir palante ya nos costó puntos en otros partidos. El palante con cuidado porque al final yo quiero ganar y el partido estaba para ganar, pero tienes un punto y lo defiendes con uñas y dientes".