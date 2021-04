El Algeciras CF recibe este domingo (12:00, en directo por Footters) al UCAM CF en la tercera jornada de las seis con las que cuenta la fase de clasificación para el playoff a LaLiga SmartBank en el grupo IV de la Segunda B. El equipo de Salva Ballesta, tercero con 35 puntos, defiende su posición de privilegio ante el colíder, con 39, y uno de los grandes favoritos al ascenso.

El Nuevo Mirador, con un aforo máximo limitado a 800 espectadores (entradas agotadas), acoge un partidazo, una cita que supone un test de fuerza para los algeciristas. Tras la derrota sufrida en Linares, el Algeciras se exige recuperar su versión más competitiva e intensa para plantar cara a uno de los clubes más grandes de toda la categoría, un UCAM que mantiene la estructura de su reciente paso por la división de plata.

Alineaciones probables Algeciras CF: Vallejo; Alcázar, Dani Espejo, Robin, Fran Serrano, Armando, Almenara, Iván, Canillas, Yago Pérez y Romero. UCAM: Biel Ribas; Liberto, Viti, Josete, Charlie Dean, Rafa de Vicente, Aketxe, Santi Jara, Jannick, Xemi y Johan. Árbitro: Iván Caparrós Hernández (Valencia). Hora: 12:00 (en directo por Footters, 3ª jornada de la fase por el playoff de ascenso a Segunda). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras (aforo máximo permitido de 800 espectadores). Antecedentes: El Algeciras ha recibido dos veces al UCAM con un saldo de una victoria (1-0 en la 15/16) y una derrota (1-2 en la 19/20).

Con la baja casi segura del delantero Edu Ubis, con molestias, y las dudas de Melchor y Raúl Hernández, lo más probable es que Salva Ballesta retoque el once de gala. Canillas podría suplir al ariete riojano y gente como Alcázar, Yago, Figueras o Yelko podrían hacerse con un sitio de salida. No obstante, da la sensación de que el técnico seguirá confiando en el bloque que ha traído al equipo hasta estos altares.

El Algeciras, que juega su penúltimo encuentro en casa de la temporada, tiene una oportunidad para volver a dar un golpe en la mesa, como hizo ante el Betis Deportivo, el único rival que este domingo podría arrebatarle la tercera posición. Los béticos visitan al San Fernando (18:00) y el Linares va a la casa del Sanluqueño (18:00). Los albirrojos saben que puntuar mantendría al equipo en la pelea y que una victoria supondría dar otro paso grande para acabar entre los tres primeros. El sueño del playoff está muy vivo.

"Estamos con mucha tranquilidad", comenzó Ballesta su intervención ante los medios en la previa del choque. "Los jugadores son conscientes de lo que hicimos (en Linares) y de lo que no tiene pasar otra vez. Sabemos que para ganar hace falta una intensidad muy importante", afirmó.

"Ante este rival tenemos que rozar la perfección"

Ballesta está "ilusionado" porque "vamos a enfrentarnos a uno de los mejores equipos de toda la Segunda B". "Nos hemos ganado esto por méritos propios y a día de hoy el equipo es tercero en esta fase de competición. Va a ser muy complicado porque es un rival que hace muchas cosas bien y nosotros tenemos que rozar la perfección y cuando tengamos la ocasión de gol hacerla, que es lo que más nos está costando", explicó.

Salva solo tiene elogios para el UCAM: "Tiene jugadores de un nivel impresionante, decisivos; es un equipo vertical, que juega muy bien en ataque entre líneas, que trabaja a nivel defensivo de una manera impresionante. Para ganarle tenemos que salir muy concentrados, muy intensos y hacer muchas cosas bien, pero sin miedo", señaló.

El míster hizo hincapié en eso, en dejar atrás cualquier atadura a la hora de jugar: "Tenemos que disfrutar del momento y no debemos equivocarnos con el objetivo, que ya está conseguido. Hay que ir a muerte a por el partido, a darlo todo para ganar, con esa ilusión y esa tranquilidad, sin presión", insistió. "Voy a ser muy pesado con esto pero hemos sido líderes en la liga regular y ahora somos el tercer clasificado en esta fase. Ganar un partido a estas alturas es muy duro".

Ballesta está convencido de que ante el UCAM se verá al Algeciras más ambicioso: "Sabemos el equipo que somos y cual es nuestro fuerte. Explotando nuestras virtudes podremos conseguir lo que hemos conseguido este año, si falta eso se complican las cosas", reconoce. "Ellos si ganan lo tendrían casi hecho; la realidad nuestra es la ilusión por ganar, por competir y por estar muy vivos en esta fase".

El Algeciras CF, en colaboración con Fundación La Caixa y Caixabank, ha organizado una recogida solidaria de mascarillas para el comedor social Padre Cruceyra de Cáritas, una iniciativa a la que se han sumado las peñas, gracias a la Agrupación de Peñas Algeciristas, y también el UCAM CF. Todos los aficionados pueden realizar sus donaciones este domingo en el estadio.