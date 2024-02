El Sanluqueño de Álex Guti, en su momento más dulce para recibir al Algeciras

El Atlético Sanluqueño quiere prolongar este domingo (18:00) ante el Algeciras CF su excelente momento de resultados. Los verdiblancos, intratables en El Palmar, se han convertido en el equipo que más puntos ha sumado en lo que va de la segunda vuelta, un impulso que ha catapultado al Atleti cinco puntos por encima de los puestos de descenso.

El rival del Algeciras comparece con las bajas por lesión de Zaca y Airam Cabrera. Zaca se lastimó durante esta semana y tiene una pequeña rotura muscular. Cabrera, con una dolencia similar, también tiene para varias semanas. "Tenemos un par de dudas", deslizó el entrenador sobre el once que tiene en la mente. Una de las posibilidades es que volviese al once el algecireño Álex Guti, que fue importante en la primera vuelta pero que ahora se ha caído del once en las últimas semanas.

Abel Segovia está a los mandos de un Sanluqueño que ha cambiado la cara por completo con respecto al de Antonio Iriondo. Los de Sanlúcar se han hecho fuertes en su feudo, donde la pasada semana sacaron adelante los tres puntos en un partido poco vistoso contra el colista Recreativo Granada, que falló un penalti con el cero a cero.

"El equipo tiene una predisposición buenísima, hemos trabajado conceptos que el otro día no salieron, centrados en el Algeciras, con una forma muy clara de jugar", explicó el técnico, que espera "ambiente y colorido" extra en las gradas. "Para nuestra afición es bonito ganarle a un rival como el Algeciras, pero para nosotros, para el equipo, es un partido más al final".

"Ellos tienen 35 puntos, si ganamos nos pondríamos a tres, pero no pensamos en eso", indicó Segovia. "Pensamos en ir ganando partidos. Nos quedarían cinco para nuestro objetivo. Hay que ir partido a partido, ganar en El Palmar y darle cosas a nuestra gente para que estén orgullosos", subrayó el ex del Antequera.

Preguntado sobre el regreso del sanluqueño Zequi con el Algeciras, Abel Segovia tiene claro lo que hay que hacer si juega: "Que tenga sobreexcitación, que quiera hacer muchas cosas. Para mí es uno de los jugadores más determinantes del Algeciras y arriba, uno con los que hay que tener más cuidado".

Segovia admite que el Sanluqueño atraviesa "una dinámica bastante buena", pero advierte sobre la dureza del Algeciras: "Va a ser duro, es difícil meterle mano, poco goleado, compite muy bien. Al Algeciras nunca le han ganado por más de un gol. Aunque se le meta un gol hay que hacerlo muy bien los 98 minutos de partido", avisó.

El entrenador tiene claro el camino a seguir aunque su equipo no esté brillante como le pasó la última jornada: "Yo juego a lo que juego y creo que estamos en el camino, no hay que tener dudas y seguir con lo que hacemos".

El informe completo de lo que va de temporada del Atlético Sanluqueño puede consultarse aquí.