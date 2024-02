El Algeciras mide su ambición en El Palmar

El Algeciras CF vuelve al ruedo tras una semana acolchada por la amplia victoria ante el Castilla, marcada por decisiones del club que afectan más al futuro que al presente, con las renovaciones de Rafa Roldán y Juan Rodríguez y la salda del inédito César Benavides. El equipo de Lolo Escobar visita este domingo (18:00) una plaza con solera como El Palmar para medirse al Atlético Sanluqueño, el rival más en forma de lo que llevamos de segunda vuelta en el grupo II de la Primera Federación. Así lo atestiguan los números.

Los albirrojos alcanzan la 25ª jornada afincados en la sexta plaza, con un colchón de once puntos sobre el descenso y a cinco de la quinta posición que defiende el Recreativo de Huelva. Con 35 puntos, el objetivo de los 45 asoma ya por el horizonte, aunque el trabajo ni mucho menos está hecho. En La Menacha nadie quiere pensar en algo más y da la sensación que el algecirismo, en general, se conforma con acabar sin los apuros del último año.

Alineaciones probables Atlético Sanluqueño: Samu Pérez; Coke, Antonio Sánchez, Joan Rojas, Carbonell, Álex Guti, Joaquín, Escardó, Zelu, Mwepu y Nacho Ramón. Algeciras CF: Marcos Lavín; Admonio, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Iván Turrillo, Javi López-Pinto y Roldán. Árbitro: Manrique Antequera (Motril). Hora: 18:00 (25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: El Palmar, en Salúcar. Antecedentes: Victoria del Algeciras en la última visita, en la 2021-22, la primera que tuvo lugar en la Primera Federación. Los albirrojos han visitado una docena de ocasiones El Palmar entre Segunda B y Tercera con todo tipo de resultados.

Lolo Escobar recupera a dos piezas importantes como Borja Fernández y Zequi, ambos tras cumplir castigo, y no arrastra sancionados. El técnico, eso sí, mantiene en la enfermería a los lesionados Diego Esteban, Milosevic, Pimienta y añadió a Curro, al margen de haber sumado la marcha de un Benavides que no llegó a disputar ni un solo minuto.

La cuestión es si Escobar tocará el once que se impuso al Castilla o no. Lo lógico es que Borja Fernández vuelva a su sitio y salga el delantero Javi Cueto para recuperar el doble falso 9. Más complicado lo tiene Zequi en su vuelta a casa ya que el entrenador desveló que el extremo no se ejercitó el jueves y apenas pudo hacerlo el viernes. De no estar Zequi, repetiría ese costado derecho con Admonio y Roldán. Lo que es seguro es que el Algeciras intenta buscar de nuevo esa conexión entre Iván Turrillo y Javi López-Pinto.

Escobar espera "un partido bastante difícil" ante un rival que "tiene las ideas muy claras y un trabajo del entrenador muy bueno".

"A mi equipo lo veo bien, como siempre desde que empezó la temporada. Va a ser un partido muy difícil porque ellos van en una dinámica muy buena y son de los que mejor juegan al fútbol hoy en día", agregó el entrenador algecirista.

El míster del Algeciras se aferra más que nunca al plan de partido a partido: "No tengo ni idea de quién viene después del Sanluqueño, Solo me preocupa acercarnos a los 45, acabar en las mejores condiciones posibles porque tenemos muchos apercibidos y ya veremos cómo viene la semana siguiente".

Escobar afirma que se siente "igual que siempre" y rehúye cualquier mínima euforia: "Llevo tranquilo todo el año, dando la mayor naturalidad posible tanto a la victoria como a la derrota. Doy valor a cada semana, solo pienso en el presente, que es lo único que tiene el entrenador".

El técnico albirrojo dejó un par de perlas en la previa. La primera, la clave por la que pasa la victoria: "Lo que más preocupa es nosotros; si estamos bien, tendremos muchas opciones de ganar", aseguró. Y la segunda, las formas sobre el césped: "Hacer un buen partido para mí no solo es jugar bonito".

Los albirrojos contarán con una nutrida presencia de aficionados algeciristas en las gradas de El Palmar: "A la afición solo puede agradecerle como siempre, es el valor más determinante que tiene este club. Cada vez que nos apoya, nosotros somos mejores como equipo".