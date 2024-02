La Primera Federación estudia aceptar el césped artificial

Se avecinan cambios en la Primera Federación, aunque todavía se desconoce hasta qué punto experimentará modificaciones la categoría en la que milita desde su creación el Algeciras CF. Por lo pronto hay algunas ideas sobre la mesa en las territoriales y en el comité que representa a los 40 clubes participantes. Dos de las propuestas que han salido a la luz son aceptar el césped artificial -una de las polémicas eternas entre los equipos- y reducir la exigencia de un aforo mínimo en los estadios.

El Diari de Tarragona ha expuesto estas dos posibilidades en un reportaje en el que plasma las palabras de Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol. "No os extrañe que se permita jugar en césped artificial de unas condiciones determinadas, no cualquiera. No hay que perder de vista que hay un club de la Champions que la está jugando con césped artificial homologado por la UEFA. Se tiene que dar la opción de la Primera RFEF que haya una segunda opción porque no puede ser que haya campos que parezcan campos de patatas con su césped natural. Es peor eso, que jugar en césped natural y no se puede permitir", manifestó el dirigente.

Esto quiere decir que la Primera Federación se abriría a aceptar solo un césped artificial de máxima calidad, aunque Soteras remarca que la superficie "no podrá estar rallada con las líneas de fútbol 7 y tendrá que ser un campo solo con líneas de fútbol 11".

En el mismo reportaje, el presidente de la Catalana se muestra partidario a la reducción del aforo mínimo de los estadios, actualmente en 5.000 espectadores (aunque algunos no cumplen con ese requisito), para encajar en la realidad de los filiales que pueblan la categoría. Soteras entiende que la mayoría juega como local en ciudades deportivas cuyos graderíos apenas pasan del millar de asientos y que la norma actual ha probado ser "una equivocación".

Desde el Algeciras CF se mantiene una postura partidaria al debate y a un consenso que satisfaga a la mayoría. Los albirrojos corroboran que hay clubes que han pedido que se pueda utilizar el césped artificial homologado por la UEFA, el aprobado para la Champions, aunque la entidad entiende que el asunto debe ser debatido por los comités pertinentes. En cuanto a la reducción del aforo, el Algeciras no tiene constancia, por lo que da la sensación de que se puede tratar de una preferencia de la Federación Catalana.

Lo que está claro es que cualquier posible cambio o reestructuración de la Primera Federación depende de las próximas elecciones en la Real Federación Española de Fútbol. La RFEF ya ha puesto en marcha el proceso y la propuesta de calendario electoral establece el 26 de abril para elegir la asamblea y el 24 de mayo para la elección de presidente y comisión delegada.

La Primera Federación nació desde la reestructuración postCovid de la mano del expresidente Luis Rubiales. El motrileño trató de convertir a la división en su niña bonita, pero la realidad es que en su tercera temporada de vida la categoría continúa con importantes lagunas y con unos requisitos demasiado exigentes para la mayor parte de los clubes, sobre todo para los que no vienen de un paso reciente por el fútbol profesional.

Si Pedro Rocha, el encargado de la transición en la RFEF tras la inhabilitación de Rubiales, se presenta y sale vencedor de las elecciones, da la sensación de que la Primera RFEF se mantendrá sin grandes cambios. No obstante, no hay que descartar la presidencia caiga en manos de un candidato que busque dar un aire nuevo al llamado fútbol no profesional. El periodista Carlos Herrera confirmó que va a concurrir por la presidencia para dar un giro a la RFEF.