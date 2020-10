Juanjo Coronil, otro debutante 'made in' Algeciras

El 25 de octubre de 2020 será una fecha que Juan José Coronil Triviño no olvidará. Ese día, el pasado domingo, el futbolista debutó en Segunda división B y lo hizo con el escudo del Algeciras CF en el pecho, el del equipo de su ciudad. Juanjo, como apareció en la alineación del partido ante el Recreativo, se bautizó como albirrojo a falta de quince minutos con una victoria en el Nuevo Colombino. Todavía está en una nube.

La cantera ha tomado protagonismo en el arranque liguero del Algeciras. Salva Ballesta ha hecho de la adversidad virtud para tutelar la graduación de Juan Serrano y ha apostado también por empezar a foguear a Juanjo Coronil. Dos chavales de la casa que se mezclan ya con el primer equipo y se empapan de lo que es un vestuario profesional.

Juanjo fue el primer cambio del Algeciras en el Colombino. Con el 0-1 ya en el luminoso y con 15 minutos por delante, Salva dio la alternativa al algecireño para sustituir a Álvaro Romero. Quedaba el último tirón, con el Recre dispuesto a empujar para rescatar al menos un punto, y se produjo la osada decisión: "Fue increíble. Poder debutar en un campo con mucha historia y ante un buen rival no me lo esperaba, la sensación fue de máxima felicidad", recuerda el jugador.

El técnico del Algeciras anunció el viernes anterior al encuentro en Huelva que Juanjo Coronil iba a formar parte de la expedición: "No me lo esperaba. Me avisó el coordinador de la cantera. Salva me ha dado confianza y ahora tocar luchar por tener minutos", afirma.

Juanjo juega de lateral izquierdo o extremo y está de vuelta tras dos años en Los Cortijillos

La vida ha dado un vuelco importante en lo deportivo para este algecireño: "Mi pretemporada empezó hace un mes con el senior y solo pude disputar un amistoso", explica Juanjo, que este verano retornó a la disciplina del Nuevo Mirador tras una etapa en Los Cortijillos, de la que guarda mucho cariño.

"Mi trayectoria empezó en San García, donde estuve hasta cadete. Después fui al Salesianos y de ahí al filial del Algeciras hace tres años, pero no estuvo cómodo", reconoce. "Un compañero me avisó para ir a Los Cortijillos y allí me trataron como uno más de la familia, y he pasado dos años muy buenos y con mucha ilusión de ir a más", relata. El pasado curso celebró un ascenso con el equipo de la barriada barreña.

Juanjo actuó en banda izquierda, por delante de Dani Espejo, en sus primeros minutos como algecirista en Segunda B. "Suelo jugar siempre en la izquierda; donde estoy más cómodo es de lateral pero he jugado varias veces de extremo y tampoco me encuentro mal".

"El vestuario es muy bueno, se ve que van todos a una"

El desafío ahora para Juanjo pasa por acostumbrarse a convivir con el primer equipo, sabiendo que en cualquier momento puede ser llamado a filas por el senior B. El algecireño está encantado con el recibimiento: "El vestuario es muy bueno, desde el primer día me sentí cómodo, un poco cortado pero siempre están preguntándome qué tal y cualquier duda están pendientes. Van todos a una y se disfruta fuera y dentro", asegura.

El mejor ejemplo a seguir lo tiene cerca con Juan Serrano y también con el anterior canterano que despuntó, Tote: "Yo solo tengo que pensar en entrenarme como ahora y dar lo máximo. Si es posible y llegase el momento, quiero estar preparado", subraya Juanjo, cuya ilusión por jugar en el Nuevo Mirador aparece en el horizonte. "Me encantaría porque es el equipo de mi ciudad".