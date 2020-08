Guillermo Vallejo completa la portería del Algeciras

El Algeciras CF ha cerrado este lunes la incorporación del portero Guillermo Vallejo, burgalés de 25 años que procede del CD Guijuelo. El meta competirá por el puesto con Jesús Romero en el equipo 20-21 que entrenará Salva Ballesta en la Segunda B.

Se acabó el culebrón de la portería en el Nuevo Mirador. Vallejo ha sido el elegido para cubrir la vacante dejada por Javi Jiménez, que prefirió la oferta del Salamanca. El club ha tanteado al menos a cuatro candidatos que han trascendido: el exbalono Javi Montoya (que fue la primera opción), Javi Sánchez, Rubén Gálvez y Guillermo Vallejo. Hubo un quinto meta en la puja.

El plan A se fue al garate cuando el riojano Javi Jiménez dio al traste con una renovación que iba bien encaminada para marcharse a Salamanca. La renovación del Gato Romero hizo de contrapeso y amansó las aguas en una afición que sigue manteniendo su respeto y admiración al cancerbero del último ascenso.El Algeciras se lanzó como primera opción a por Javi Montoya, el portero que ha defendido el marco de la Balona las tres últimas campañas. Hubo negociación y una oferta en firme, pero el riojano sigue a la espera de un hueco en Segunda.

El Algeciras se ha decantado finalmente por Guillermo Vallejo Delgado (22/04/1995), forjado en la cantera del Burgos y ex de Numancia, Cultural, Elche, Sanse, Valladolid Promesas o Guijuelo.

"El burgalés de 25 años cuenta con más de 60 partidos en Segunda B repartidos en los grupos I, II y III", señala el Algeciras. "En su currículum cuenta con dos ascensos a Segunda división con leoneses e ilicitanos, y en el último curso fue titular en 25 de los 28 partidos de su equipo, encajando una media de menos de un gol por encuentro", destaca.

"El Algeciras CF ficha a un guardameta joven pero experimentado y que domina bien todas las facetas", sentencia el club.

En una entrevista reciente a La Crónica de Salamanca, Vallejo hablaba de la pasada campaña vivida con el Guijuelo: "En el plano personal, creo que he hecho una gran campaña, me he sentido cómodo y con muy buenas sensaciones. Es cierto que ha sido todo muy raro (por el coronavirus); yo era partidario de acabar la liga porque no todo es Primera y Segunda división".