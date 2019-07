Diego Gámiz, ex del Algeciras, se enrola en el CD El Ejido

Diego Gámiz, una de las primeras bajas anunciadas por el Algeciras CF tras el ascenso, se ha convertido en nuevo jugador del CD El Ejido, equipo que la próxima campaña peleará por subir en el grupo IX de Tercera división tras su descenso el pasado curso.

Diego Antonio Gámiz Maroto, granadino de 27 años, se marchó del Nuevo Mirador después de no haber tenido fortuna. El centrocampista llegó en el mercado de invierno desde Gibraltar como un revulsivo para el ataque. Sin embargo, Gámiz apenas gozó de minutos y las veces que lo hizo no cuajó en el once. “Un jugador con mucha técnica, fuerza y llegada al área”, presenta El Ejido en su nota.

Por otra parte, otros dos exalgeciristas cambian de destino también: el defensa cordobés Siles ha firmado por el CD Linares, también del grupo IX de Tercera, tras su paso por el San Roque de Lepe. Mientras que el delantero Juanlu Ranchero deja la Lebrijana para unirse al vecino Atlético Antoniano, de vuelta al grupo X de Tercera.