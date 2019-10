Choco, el 'Iron Man' del Algeciras

El Algeciras CF dio en el clavo con Choco. Los albirrojos han encontrado en el lateral derecho granadino a una pieza incombustible en el equipo de Emilio Fajardo. Después del cambio en la portería el pasado domingo en San Fernando, Choco se queda solo como el único futbolista de la plantilla que lo ha jugado todo esta temporada en el regreso algecirista al grupo IV de la Segunda B.

José María Mazuecos Morales Choco es con 32 años uno de los veteranos del proyecto del Algeciras CF para tratar de consolidarse en la categoría de bronce. De hecho, el futbolista de Huétor Tájar ejerce el papel de abuelo en una nómina de jugadores con una media de edad que es de las más bajas del grupo. Los algecireños Iván Turrillo y Álvaro Benítez, ya recién llegados a la treintena, comparten galones con el lateral.

El fichaje de Choco por el Algeciras fue uno de esos movimientos que tanto han gustado históricamente en el club del Mirador, muy dado a fijarse en algunos de sus rivales en una lucha por ascender ¿Quién no recuerda cómo Jonás y Campos se cambiaron de filas después de aquella épica eliminatoria con el Hellín? ¿O la llegada de Jacinto Cabrera desde el Toledo tras aquella durísima liguilla de 2007? Choco, al igual que Mario Martos, emuló a estos tres tomando la carretera desde Jaén.

El fichaje del ex del Jaén recordó a la operación Jonás-Campos con el Hellín

La incorporación del experimentado carrilero levantó polvareda en el Real Jaén, que había sido eliminado por el Algeciras en la segunda ronda del playoff contra todo pronóstico. Choco no pudo jugar por sanción el duelo de ida en el Nuevo Mirador, pero el cuerpo técnico de Emilio Fajardo conocía a la perfección al jugador, con trayectoria de bronce en el Granada 74 y el Loja. Los que le han seguido sostiene que Choco venía jugando en Tercera más por decisión propia que no por falta de ofertas de bronce. El Algeciras lo tuvo claro y fue a por él. Curiosamente, Juanjo, el lateral derecho del ascenso, cogió la vereda hacia Jaén tras no renovar.

Después de las nueve primeras jornadas ligueras, el primer cuarto de competición, Choco es el único que ha disputado los nueve partidos íntegros en el Algeciras: 810 minutos más los descuentos. Los albirrojos se hicieron también con Gonzalo Almenara para ese puesto, pero una vez finalizó la pretemporada, el algecireño solo ha podido gozar de minutos en otra demarcación, ya sea por delante en la banda derecha o de lateral izquierdo.

El capitán algecireño Iván Turrillo aparece como el segundo con más minutos con 784 y es el otro que puede decir que ha sido titular en los nueve encuentros jugados hasta el momento. El capi es el primero en estar apercibido de castigo esta temporada. El portero Lopito y el central Pablo de Castro cuentan con 720 minutos ya que solo se han perdido una cita, en el caso del zaguero por la sanción que traía de Socuéllamos al igual que su compañero Borja Vicent, que suma 700 minutos en liza, los mismos que el algecireño Antoñito, que solo se ha perdido el debut y el primer tiempo en el Iberoamericano. Por debajo de los 700 minutos figura ya Antonio Domínguez con 679. El onubense vivió su primer banquillo como albirrojo también en San Fernando.

Hasta aquí llega lo que se podría denominar con la columna vertebral reconocible del Algeciras. El más cercano a los 500 minutos es el centrocampista Mario Martos con 443, seguido a corta distancia por el mediocentro Cerpa con 434. Arriba aparece Karim Abubakar con 410 minutos como el delantero con más tiempo en cancha por delante de Antonio López con 313, Antonio Sánchez con 285 y Jardel con 105.

La pugna por el lateral izquierdo entre Dani Gallardo y Jesús Braganza no puede estar más igualada con 360 minutos para cada uno, aunque el linense se perdió varias jornadas por una lesión y parece que es de más agrado para Fajardo. En la retaguardia, el algecireño Álvaro Benítez acumula 141 minutos (los que jugó en el estreno liguero y en San Fernando) y su paisano Gonzalo Almenara registra 123. El andorrano Albert Alavedra queda como el único jugador de la plantilla aún inédito.

En el centro del campo, Francis Caturla suma 212 minutos, Jorge Barba lleva 192, el canterano Tote ya va por 235 y Pablo Ganet, en una de las ausencias más notables hasta el momento, apenas refleja 94 minutos repartidos en cinco participaciones. El guardameta Benito del Valle alumbra los 90 minutos tras su debut en La Isla.