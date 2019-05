El técnico de la UD Los Barrios, Carlos Ríos, dio una clase magistral de cómo saber encajar con entereza una derrota tan amarga como la sufrida ante el Algeciras CF, con la liguilla de ascenso en juego en la última jornada.

“En el deporte ocurren estas cosas: Para que unos estén contentos, como en este caso el Algeciras, tiene que haber un vestuario con los jugadores llorando. Y encima teniendo la liguilla tan cerca. El fútbol es como la vida y te pega golpes duros como este, porque teníamos la ilusión lógica de jugar la liguilla de ascenso, algo muy difícil para un equipo como Los Barrios. No pudo ser y lo que toca es levantarse. Si por mi fuera entrenaría esta tarde [dijo por ayer], pero comprendo que no puede ser”, expresó.

“El Algeciras llegó con posibilidades al final de liga. Nosotros lo intentamos ante su afición, pero que sabíamos que era muy complicado”, recogió.

Preguntado sobre si este es el momento más duro de su carrera como entrenador expresó: “No creas, con la Balona me quedé fuera de una liguilla con un gol de penalti en el último minuto. En el 93 estas dentro y en el 94 estas fuera”, recordó.

“Todo lo que haya podido vivir hasta hora era diferente. Pese a que he entrenado a equipos con más historia, la Unión ha hecho que este equipo sea el que más me ha llegado al corazón. Por eso tenía una ilusión inmensa, no por mi, sino por la cantidad de gente que te paraban por la calle y te transmitían esas ganas”, declaró el preparador.