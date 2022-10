Ania: "El peor partido de un equipo mío desde que soy entrenador"

Iván Ania se tomó la victoria ante el Talavera peor que cualquiera derrota que haya cosechado hasta el momento como técnico del Algeciras CF. "El resultado es positivo pero en lo futbolístico no me sirve de nada. Es el peor partido de un equipo mío desde que soy entrenador en los diez años que llevo", manifestó con rotundidad.

"En los primeros quince minutos podíamos ir perdiendo ya 0-2 o 0-3", comenzó su análisis el asturiano. "Luego nos rehicimos. Teníamos clarísimo por donde podíamos hacer daño con la incorporación de Albarrán, lo aprovechamos en ciertos momentos, hicimos un gol con un centro desde la derecha y nos pusimos por delante, posiblemente de manera inmerecida", relató.

"Y en la segunda parte conseguimos ese segundo gol que en vez de darnos tranquilidad hizo que empezáramos a hacer lo que no debíamos", lamentó. "Los cambios tengo la sensación de que o me equivoqué o no supe transmitir lo que quería. Quería orden y en ese sentido Iker estuvo muy bien porque hizo lo que le dijo, pero el resto... Se convirtió en un partido de solteros contra casados y nuestro mejor hombre fue el portero con diferencia. Es un partido para hacer autocrítica. Bajo ningún concepto voy a permitir otro partido tan malo", criticó.

Ania echó en falta rigor y orden. "El final fue auténtica verbena, un esperpento", prosiguió. "Tuvimos llegadas en superioridad y no hicimos intervenir al portero ni una vez", subrayó. "No podemos convertir los partidos en un ida y vuelta. ¿Si echamos de menos a Iván Turrillo? Hoy lo hicimos internacional".

"Este partido me resta como entrenador. Digo lo que pienso y lo que veo y no puedo engañarme ni engañar a la gente", afirmó.

Sobre el debut de Flere se mostró satisfecho: "Tenemos dos porteros de muy buen nivel. Di a Flere su primer partido y creo que cumplió con nota muy alta, es muy positivo para mí", dijo Ania, feliz también por el estreno de Iker.