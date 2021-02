Álvaro Telis libra su particular partido fuera de los terrenos de juego. El defensa del Algeciras CF batalla contra la grave lesión que sufrió al partirse de manera parcial el tendón de Aquiles de la pierna derecha. El uruguayo, que ya fue operado con éxito, afronta "tranquilo" y "optimista" una larga recuperación, deseoso por animar a sus compañeros para que logren el primer objetivo de la temporada: acabar entre los tres primeros del grupo IV-A de la Segunda B.

Telis entró en quirófano el pasado domingo en el Hospital Santa María del Puerto, la misma mañana que los albirrojos perdieron con el San Fernando, apenas tres días después de la desafortunada acción en la que se lesionó entrenándose. "El club se ha movido muy rápido, quiero volver a dar las gracias a todos, a David [Sánchez Relinque] en especial, porque me lesioné el jueves, el mismo día ya me habían hecho una resonancia y el domingo pude tener la operación", subraya el central.

El algecirista tendrá que estar dos semanas con la pierna en alto e inmovilizada. El 8 de marzo le retirarán la escayola y le fijarán una bota especial y poco a poco espera comenzar la rehabilitación con los fisios y los especialistas. Un proceso que Telis sabe que será largo. "El doctor me dijo que de cuatro a seis meses, pero yo sé que puede ser más tiempo y lo más importante es volver a estar bien del todo. La temporada ya se acabó para mí, así que a pensar en volver recuperado para la próxima", dice con entereza el joven futbolista.

El de Cerro Largo "nunca había pasado por algo así", por semejante obstáculo. "Una lesión tan grave es nuevo para mí", reconoce Telis, que recordó el lance: "Fue terminando el partidillo, al ir a por un balón noté como un estallido, como si fuera una pisada por detrás (no había nadie) y sonó el crac", describe.

Su baja ha sido un varapalo para el Algeciras, que le fichó en invierno para reforzar la defensa y ahora ha tenido que buscar un recambio de urgencia con la llegada del experimentado Jordi Figueras. "Lo que más me frustra es que estaba en un buen momento, creciendo, con confianza", lamenta. "Sentía que estaba evolucionando con el equipo después de que llegué con la temporada empezada y me tuve que adaptar a un sistema diferente".

Pero lo que más lamenta Telis es que "el equipo se está jugando cosas importantes", el no poder estar ahí en la hora de la verdad. El uruguayo, no obstante, ha sido un ejemplo de saber estar desde que se lesionó, animando él a sus compañeros incluso. "Estoy tranquilo, trato de ser positivo y solo pienso en volver. Uno no puede caer en pensamientos negativos, menos estando lejos de casa. La cabeza es importante ahora, además siento el cariño de los compañeros, del club y de la afición", destaca.

Las muestras de apoyo a Álvaro Telis han sido incesantes. El algecirismo se ha volcado con su jugador: "Desde el primer día he sentido el calor de la gente, me siento en familia aquí", confiesa y agrega: "He pensado algunas veces como sería jugar con cinco o seis personas en el Nuevo Mirador, sería una locura".

Álvaro Matías Telis, que no podrá acercarse al Nuevo Mirador al menos en dos semanas, muestra máxima confianza en el equipo a pesar del último resultado: "Todos los equipos tienes sus baches y creo que solo es una mala racha", sostiene. "Es difícil lo que este equipo ha hecho, hay que valorar el esfuerzo de la primera vuelta, lo que se hizo para darse cuenta ahora de lo difícil que es. Que a nadie le quepa duda de que queremos estar primeros", sentencia.

El central entiende que este parón en la competición puede venir bien para oxigenarse mentalmente y juntar todas las fuerzas para la semana de tres partidos con la que arrancará marzo.