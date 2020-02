El entrenador del CD Badajoz, Mehdi Nafti, dijo tras la derrota ante el Algeciras CF (1-0) que su equipo podía haber jugado "tres días seguidos sin hacer gol" y que los suyos centraron más de 20 veces y no remataron ni una sola vez.

"Tuvimos el partido controlado durante los 90 minutos y tengo la sensación de que pudimos jugar tres días seguidos sin hacer gol. Tuvimos demasiado control del juego sin crear peligro. El rival tuvo su mérito e hizo un gran trabajo y esfuerzo físico, sobre todo", afirmó.

"Volvemos a a casa con una sensación mala. Con media ocasión de gol del rival nos fuimos perdiendo 1-0. En el segundo tiempo tuvieron un par de situaciones. Nosotros tuvimos dos o tres ocasiones de gol en el primer tiempo y demasiado pocas en el segundo. Se confirma que ante un rival muy replegado nos cuesta. Hay que ser autocríticos, limpiar la cabeza y estar preparados para el siguiente partido", añadió.

Acerca de la dinámica de resultados en liga, dijo: "No me preocupa, porque también hay que contar los partidos de Copa. Me preocupa la falta de contundencia. Te equivocas una vez en el primer tiempo y te la clavan. Y también la falta de picardía en los últimos metros. Centramos más de 20 veces y no hubo ni uno en condiciones. No rematamos ni un centro".

"El rival estaba defendiendo en su área la última media hora. Fue un específico de centros sin remate. No creo que la Copa, jugando cada tres días, haya influido. Vi al Algeciras con menos protagonismo con balón que en jornadas anteriores. No sé si es el cambio de entrenador o de jugadores, o que intenta cambiar la dinámica. Dije durante la semana que el rival sería una incógnita. No me sorprendió porque no sabía lo que me esperaba", finalizó.