El duelo entre el Algeciras CF y el CD Badajoz de este domingo en el Nuevo Mirador (17:00) brindará el reencuentro de dos grandes amigos, dos técnicos que estrecharon lazos en los banquillos. Salva Ballesta, que debuta en casa con los albirrojos, se cruzará con José María Pajares, segundo de Nafti y anterior brazo derecho del zaragozano cuando ambos juntaron sus caminos en el Real Jaén.

Pajares bendice la llegada de Salva Ballesta al Nuevo Mirador y está convencido de que su excompañero va a inyectar “carácter” al Algeciras. “Creo que el partido de Yecla no es buen termómetro para juzgar el cambio, creo que ahora empieza el Algeciras de Salva Ballesta”, afirmó el artífice de la primera permanencia del CD San Roque en Tercera división, un técnico muy apreciado en el Campo de Gibraltar.

Ballesta acaba de empezar su nuevo desafío y Pajares ha echado raíces en el Nuevo Vivero, donde disfrutan de un proyecto ambicioso y bonito. La realidad es que no hace tanto de la temporada 2017-18 aunque parece que ha pasado un mundo. Fue a comienzos de esa andadura cuando Salva Ballesta llamó por teléfono a José María Pajares, entonces analista en el equipo de trabajo de Medhi Nafti, con quien había estado en el Marbella. Llegó una proposición y surgió una amistad.

“Nos conocíamos de forma profesional, de lo relacionado con este mundo, pero aún no existía la buena amistad que tenemos ahora. Salva me ofreció ir como su segundo al Jaén, tenía referencias mías directas a través de Raúl Castillo, segundo suyo en el Malagueño y a su vez, ayudante mío en el San Roque”, desentraña Pajares.

Ballesta y Pajares llegaron al Real Jaén para relevar a David Valenciano, que solo aguantó las siete primeras jornadas. Aquel Jaén, un histórico que apenas dos años antes había estado en Segunda, acabó disputando el playoff de ascenso a Segunda B, pero Salva dimitió a mediados de febrero. ¿La razón? La directiva destituyó a Rubén Andrés, el director deportivo, y a José María Pajares. El zaragozano se marchó “por lealtad”.

“Es un entrenador muy curtido en mil batallas. Me alegré mucho cuando me enteré de su fichaje y le llamé para felicitarle”, dijo Pajares sobre Ballesta. “Salva es un gran gestor de grupos”, prosigue. “Con él, estoy seguro de que el Algeciras va a tener intensidad, carácter, orden y solidaridad, y además parece que han llegado futbolistas para ayudar en el mercado”.

Pajares entiende que el Algeciras que verán el domingo “no tiene nada que ver con el que jugó en el Nuevo Vivero en la primera vuelta”. “Aquel Algeciras, aunque mantenga a muchos jugadores, era hecho a imagen de su entrenador, a otro estilo, que nos agradó mucho en ese inicio de temporada”, reconoce.

El de Sabinillas garantiza que el Badajoz “lucirá un once de gala” en el Nuevo Mirador a pesar de que el pasado miércoles tuvo una épica batalla en la Copa del Rey ante todo un Granada. “Es algo que hemos hecho bien, que no tenemos un solo once, que Nafti ha conseguido que podamos tener varias onces muy competitivos y en ese sentido saldremos con los mejores porque ya nos jugamos mucho en la Liga”.

Pajares confiesa haber vivido algo inolvidable con la Copa. “Estás como después de una boda que solo recibes felicitaciones. Fue algo que nunca olvidaremos, un ambientazo único con la afición volcada, y ahora toca dejar atrás esa euforia y recuperarse lo mejor posible”.