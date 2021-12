Iván Ania: "No hemos tirado la Copa"

Iván Ania, entrenador del Algeciras Club de Fútbol, defendió este miércoles en rueda de prensa que ni él por la alineación presentada ni sus jugadores por actitud “tiraron” la Copa del Rey, de la que quedaron eliminados a manos de Unionistas de Salamanca. El técnico asumió la superioridad charra en la primera mitad, pero, sostuvo, tras el descanso su equipo fue mejor, pero “marcó demasiado tarde”.

“En la primera parte creo que fueron mejores, en la segunda, no”, dijo con rotundidad el preparador algecirista. “En el primer tiempo nos hicieron mucho daño, sobre todo por su banda izquierda, pero modificamos en el descanso y en el segundo fuimos dominadores, asumimos riesgos aun a sabiendas de que nos podía penalizar en algún contragolpe o en algún despiste, porque nos quedábamos atrás dos para dos continuamente”.

“Entiendo que generamos las ocasiones suficientes y las situaciones de área suficientes como para al menos empatar el partido”, sostuvo.

Ania explicó: “Tenemos una idea de juego condicionada por el tipo de futbolistas con los que contamos y no tenemos un referente arriba de juego aéreo que podamos llegar a banda y poner centros continuamente, porque no tenemos rematadores de cabeza. Lo que intentamos fue entrar por dentro o que los centros no fueron altos, sino que los nuestros se pudieran anticipar a los defensas, pero hicimos el gol demasiado tarde, si lo hubiésemos hecho antes les hubiésemos metido en más problemas”.

Cuestionado por el once titular, en el que faltaban algunos de los titulares habituales, replicó: “¿Sabéis que pasa? Que si con esa alineación ganamos todo el mundo dice que es magnífico dar minutos a todos, pero si perdemos es que hemos tirado la Copa. Pues no, no hemos tirado la Copa ni hemos tenido mala actitud, solo estuvimos faltos de acierto en la primera parte”.

“Creo que los futbolistas que jugaron venían siendo incluso titulares algunos de ellos hasta que se lesionaron”, defendió. “El único que no había sido titular fue Campaña”.

“Es que esto no se trata de hacer una alineación, se trata de gestionar un vestuario, de gestionar unas cargas, unos esfuerzos y no le puedo meter 90 minutos a Roni, es así de claro, porque entonces a lo mejor el domingo no lo tengo”, recalcó. “Esperaba contar con él y con Álvaro [Romero] para la segunda parte si el partido iba igualado"

“Cuando planteo la alineación no solo pienso en este partido. Lo que no puedo esperar es que en el minuto nueve me hagan un gol y en el dieciocho, el segundo”, dijo.

“Llevamos hablando mucho tiempo, arriba no tenemos recambios. Cuando el partido va a nuestro favor puedo modificar cosas, cuando como sucedió ante el Castilla o ante el UCAM se pone el rival por delante, no podemos modificar apenas nada, porque no tenemos gente de recambio en ataque”, repitió en un mensaje que ya había lanzado tras la última derrota en Murcia. “Las lesiones nos han condicionado, tenemos un delantero con el que no hemos podido contar y gracias a que Campaña le está dando minutos de refresco”.