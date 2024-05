El Córdoba de Ania, decidido a coger sensaciones para el play-off

"Creo que es un partido importante porque, más allá de la puntuación, la sensación que llevemos es la que vamos a tener de cara al play off", comentó el técnico del Córdoba CF. Además, añadió que "es cierto que no tiene nada que ver la liga con el play off, pero siempre es bueno terminar con buenas sensaciones y con la confianza que nos darían esos tres puntos".

De cara al choque ante el Algeciras, Iván Ania reconoció que se verá "un Córdoba CF que quiere competir, que quiere ganar el partido, que quiere conseguir los tres puntos y que quiere terminar la liga con 77 puntos". "Si no estuviera el Castellón, pues con esos números extraordinarios posiblemente nos hubiera dado para el ascenso directo", apuntó el de Oviedo. Además, indicó que quieren "terminar esta liga con buenas sensaciones y la mejor sensación es con una victoria".

Para este partido ante el Algeciras, Iván Ania no contará con el sancionado Carracedo ni con los lesionados Calderón y Martínez. Sobre los dos integrantes de la enfermería, el técnico asturiano señaló que "aún no sabemos si van a ser bajas" de cara a las eliminatorias de ascenso. "Están en un proceso de readaptación y recuperación y tenemos la esperanza de poder contar con ellos", expuso el de Oviedo.

También aclaró que "la baja de Martínez está siendo una semana más larga que la de Calderón". "Para este partido no van a estar, pero posiblemente para el play off si podrán estar disponibles. Vamos a tener de momento esperanza y ser pacientes, y esperemos que puedan estar disponibles de cara a ese primer partido de play off", comentó Iván Ania.

Aunque el foco está puesto en la cita ante el Algeciras, Iván Ania también reconoció que ha mirado "desde hace tiempo" al rival de la primera eliminatoria por el ascenso. "Hemos visto preferentemente a la Ponferradina porque parecía que iba a ser quinto, pero ahora también tiene posibilidades la Cultural Leonesa y según el resultado del Celta B y el Barça, pues puede ser uno de nuestros rivales el Celta", comentó el preparador asturiano.