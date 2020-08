Adrián Máiquez no está de nuevo en casa porque sencillamente nunca se fue. El excapitán forma parte del Algeciras Club de Fútbol por ADN y aunque desde que se retiró de los terrenos de juego en 2018 veía los toros desde la barrera, la directiva que encabeza Nicolás Andión ya le ha recuperado para la causa activa, ahora como captador de futbolistas de cantera. “Siempre que pueda ayudar al equipo de mi corazón…”, desliza el exlateral, que desembarca en su nueva tarea con la máxima ilusión.

“Empiezo una nueva etapa en el Algeciras Club de Fútbol pero no como técnico, sino en el área de captación”, aclara. “A mí siempre me hizo ilusión la posibilidad de seguir ligado al club una vez terminado mi etapa de jugador, pero también era consciente de que por mis obligaciones laborales no podía estar cien por cien implicado, que es como a mí me gusta hacer las cosas”.

Fue Pepe Llaves el que le abrió la puerta del regreso y le brindó la fórmula. “Me comentó que le gustaría que le echara una mano en la captación de jugadores, una tarea que no se necesita una dedicación máxima, sino solo ir a ver partidos del fútbol base cuando el trabajo me lo permitiera y la idea pues me gustó”, admite.

Adrián Máiquez está convencido de que el fútbol base de Algeciras goza de muy buena salud. “Hay muy buenos chavales, a la vista está que por todas las canteras de España hay jugadores algecireños”, sentencia.

“Hay una doble tarea, por un lado intentar cuidarla y por otro que los jugadores jóvenes vean que hay posibilidades de ser futbolistas y que son máximas precisamente llegando al primer equipo”, reflexiona. “Es importante que jugar en el Algeciras no sea una quimera como muchas veces se ve”.

“Por todo eso, porque creo que puedo ser útil, quiero poco a poco ir conociendo y empapándome de cómo funciona la cantera, cómo se trabaja en el fútbol base algecireño ya que por distintos motivos no he podido hacerlo hasta ahora”, finaliza.