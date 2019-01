Algeciras, no puedes esperar más

Se agota el tiempo y se agotan las excusas. El Algeciras CF necesita ganar fuera sí o sí y el partido de este sábado en Lepe (17:00) es una prueba de fuego total y absoluta. El técnico Emilio Fajardo (invicto en los tres encuentros que lleva) afronta su segunda salida con un equipo en proceso de reconstrucción, que lleva ocho viajes sin vencer... y a siete puntos de la cuarta plaza del grupo X de Tercera división. La semana pasó en el Nuevo Mirador en medio de salidas y llegadas, en un órdago del club para luchar por el ascenso a Segunda B.

Alineaciones probables CD San Roque de Lepe: Nico Monclova; Fran Lepe, Yeison Rojas, Siles, Sergio Martínez; Ekedo, Nico Gaitán; Miguelito, Pablo Ganet, Camacho y Higor Rocha. Algeciras CF: Romero, Benítez, José Carlos, Pablo de Castro, Borja Vicent, Josemi, Juanjo, Gámiz, Karim, Pipo y Antoñito. Árbitro: Luis Miguel Tejado Gutiérrez (Sevilla). Hora: 17:00 (26ª jornada). Estadio: Ciudad de Lepe. Antecedentes: El Algeciras lleva dos victorias seguidas en Lepe, en las dos últimas temporadas, y perdió por última vez en la 2015-16.

El Algeciras se despidió el martes del extremo algecireño Jesús Ayala (que ha fichado por la UB Los Barrios) y el pasado jueves anunció las bajas de Chapa y Fran No al mismo tiempo que las llegadas de Cerpa y Eric Samé. Para entrar hay que dejar salir. Ayala se va de mutuo acuerdo, Chapa (expulsado en su último partido) para hacer sitio en el vestuario y Fran No, inédito, por lo mismo. El central, en su caso, se quedará ejercitándose con el grupo, quién sabe si con vistas a la próxima campaña. Además, el delantero del filial Nasif Moha estuvo dos días en Sevilla a prueba con la cantera sevillista.

El Algeciras fichó al defensa onubense Manuel Cerpa y al delantero camerunés Eric Samé. El primero no puede estar hoy porque viene precisamente del San Roque de Lepe y su ausencia era parte del acuerdo. El africano llega del Motril, de hacer goles, pero con un partido de sanción.

Fajardo, además, tiene la baja por sanción del capitán Iván y, para dos jornadas, del portero Pablo Barroso. El técnico se lleva a Pablo, meta del filial. En proceso de recuperación siguen el goleador Antonio Sánchez y el defensa Álex Oñate. Los canteranos Álex Guti y Moha completan la convocatoria.

"Los jugadores son conscientes de lo que nos jugamos, pero no los quiero cohibidos"

La principal novedad para el Algeciras es la disponibilidad de Diego Gámiz, un refuerzo llamado a dar otro saltito de calidad a los albirrojos. “Es una alegría porque hemos hecho una apuesta fuerte para que estuviera aquí y conociéndolo su mejor manera de hablar es en el campo. Estamos deseando que pise el verde y demuestre su nivel”, aseguró el entrenador.

Fajardo recupera a Karim y Aaron y podrá recomponer su once con un nueve. El técnico sostiene que “es una delicia ver entrenar y jugar al equipo” y asegura que la idea es ir a Lepe “con un carácter ganador”. “Es una pena estos dos empates seguidos (Sevilla y Utrera), modificaremos algo en nuestro sistema dentro de la vuelta que le tuvimos que dar, todo va evolucionando y se tiene que ir viendo el sello”, deslizó.

El míster albirrojo asume la presión en un equipo que marcha octavo en la tabla y que necesita recortar las diferencias con los cuatro primeros: “Los jugadores tienen que ser conscientes de lo que nos jugamos, de que tenemos que ganar–concede–, pero la presión desde un primer momento he intentado quitársela. Para mí, toda, pero ellos son los que tienen que salir a jugar. Con presión no se divierten, esto es un juego en el que hay que intentar ganar, lo tenemos muy claro, pero para realizarlo esos jugadores tienen que estar liberados y divertirse. No quiero ver caras cohibidas”, explicó Fajardo.

Por las palabras del técnico se deduce que podría variar el sistema de tres centrales o si acaso no repetir el doble pivote que armó en Sevilla y buscar un equipo algo más atrevido, con la inclusión del propio Gámiz en la zona ancha. El que volverá seguro arriba es Karim.

Fajardo entiende que al San Roque de Lepe “se le está haciendo algo largo el año por todo lo que está pasando”, pero avisa de que eso puede ser “un arma de doble filo”.

“Hablamos de un equipo que estaba hecho para unas metas altas y ahora, para otras por una serie de circunstancias. Es difícil de asimilar, pero ya deben tenerlo claro, y en estos casos los futbolistas pueden agarrarse a cualquier cosa”, señaló.