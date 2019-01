El Algeciras pone la guinda a su ataque con Eric Samé

El Algeciras CF ha echado el resto para pelear por el ascenso. El club albirrojo cerró este jueves el fichaje del delantero camerunés Éric Samé al mismo tiempo que daba la bienvenida al defensa onubense Manuel Cerpa, cuya llegada fue anunciada el pasado miércoles. La directiva comunicó también dos bajas: la de Fran No, que no ha podido debutar si quiera por sus problemas con las lesiones, y la del canterano Chapa.

El Algeciras de Emilio Fajardo ya tiene otra fachada con respecto al conjunto que empezó la campaña con Javier Viso. Los del Nuevo Mirador apuntalan la retaguardia con un joven zaguero como Cerpa y fortalecen su ataque con un goleador que llega procedente del CF Motril (grupo IX de Tercera división), con el que ha anotado once tantos en 24 partidos (23 como titular). Samé tiene 26 años y un largo recorrido por el fútbol español en categoría nacional desde que recaló en el Burgos, en Segunda B.

El atacante, de 171 centímetros, ha jugado en Tercera con Torrevieja, La Nucía, Mar Menor, Villarrubia, Orihuela, Almagro, Huétor Tájar y Motril. Samé destacó sobre todo en el Mar Menor y en el cuadro granadino del Huétor Tájar, con el que disputó playoff de ascenso y marcó 10 y 11 goles en sus dos etapas.

“Es un complemento con Antonio Sánchez y Karim, una mezcla de los dos, arriba vamos a tener dinamita”, aseguró José Manuel Jiménez Mané, el secretario técnico del Algeciras. “Estamos a tiempo de quedar arriba”, dijo.

Samé confesó que “era difícil estar aquí por estábamos haciendo buenas cosas en Motril”, pero explicó que “todos hemos hecho un esfuerzo importante” y dio las gracias al Motril.

“El Algeciras es un gran equipo, tengo compañeros que me han hablado muy bien y me gustan los retos, por eso estoy aquí, para sentirme futbolista”, afirmó el de Douala (Camerún), que cumple sanción esta jornada y no podrá debutar aún.

Con Cerpa y Samé son ya siete los fichajes del Algeciras desde que echó a rodar la temporada, tras Dani Gallardo, Borja Vicent, Karim, Benítez y Diego Gámiz.

"Con la llegada de Eric Samé, el club entiende que cierra una tripleta de lujo para el conjunto de Emilio Fajardo con Antonio Sánchez y Karim Abubakar en la punta de lanza.