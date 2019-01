Ayala causa baja en el Algeciras CF

El Algeciras CF anunció ayer en sus redes sociales que el jugador Jesús Ayala deja de pertenecer a la disciplina albirroja. En un escueto escrito, la junta directiva del club expresó su agradecimiento por “el trato que el jugador ha brindado al club en todo momento, así como su trabajo, esfuerzo y compromiso que ha mostrado siempre que ha defendido este escudo”.

El extremo zurdo, que esta temporada no estaba teniendo el protagonismo de otras campañas (ha disputado 12 partidos, solo cinco como titular), buscará más minutos en otro equipo. El algecireño se despidió de la afición algecirista en su perfil de Facebook.

“Bueno, me toca despedirme de la que ha sido mi casa durante dos años y medio. El fútbol son momentos y creo que es el momento de cambiar de aires por mi bien y por el de todos. Muchas gracias a todos, en especial a los aficionados, directivos, compañeros, fisios, pero sobre todo a Miguel Ángel (utillero) lo mejor que tiene el Algeciras CF. Ojalá podáis cumplir el objetivo marcado a principios de temporada. Y por último, y no por ello menos importante, gracias por los amigos que me he llevado en todo este tiempo. Aquí un algecirista de corazón”.

Jesús Ayala Sánchez ha militado en el Algeciras en dos etapas. La primera lo hizo en la campaña 2013/2014, en Segunda B, cedido por el Recreativo de Huelva. Después regresó al filial del Decano y tras pasar por el Vilafranca (grupo V de Tercera) y por el San Roque, en Tercera, regresó al Algeciras en la 2016/2017 de la mano de David Guti, que lo tuvo a sus órdenes en el equipo rojillo. Después de dos temporadas en las que disfrutó de un buen número de minutos, esta campaña ni a las órdenes primero de Javier Viso ni ahora de Emilio Fajardo estaba teniendo protagonismo.