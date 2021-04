La Unión Linense de Baloncesto (ULB) se desplaza este miércoles hasta Benahavís para disputar a partir de las 20:00 ante el titular de esa población malagueña el encuentro aplazado de la duodécima jornada del grupo D-A de la Liga EBA, el primero de los cuatro que le restan al conjunto de La Línea hasta que finalice la presente andadura. El desarrollo del juego podrá seguir a través del Canal Youtube de los de casa.

La ULB, que el sábado certificó en Andújar su descenso matemático, inicia este miércoles su despedida de la competición en espera de que una probable remodelación del grupo le permita seguir militando en la Liga EBA el curso próximo.

Los albinegros se desplazan con los once hombres que permanecen en plantilla después de la espantada protagonizada por el base californiano Michael Pannagio. El técnico, Jesús Guti, se enfrenta al equipo contra el que inició su andadura tras relevar a Juan Antonio Cabeza.

Los locales, a por el liderato

Por su parte el conjunto de casa pasaría a compartir la cabeza con el CB Andújar (12 victorias y seis derrotas) en caso de saldar con el triunfo esta contienda.

“El objetivo inicial, que no es otro cada temporada que intentar obtener la permanencia en esta complicada categoria EBA, parece estar ya al alcance en estos momentos, y ahora con muchos esfuerzos y humildad, seguir luchando para obtener los mejores resultados posibles en los tres encuentros que les queda de competición de fase regular en esta temporada 2020-21”, informan en su web los malagueños, conocidos popularmente como Los Espartanos.

“Como siempre, la aplicación en la defensa será uno de los factores determinantes para los Spartans de Benahavis, para intentar conseguir una nueva e importante victoria para su casillero, además de encontrar buenas soluciones en ataque, ante un equipo que a buen seguro no pondrá las cosas fáciles”, agrega.

“Las restricciones por Covid-19, según la actual Zona Sanitaria en Fase 2, donde se encuentra ahora la fecha la ciudad de Benahavís y toda la Costa del Sol, permite la presencia de público en el interior de las instalaciones deportivas, con un máximo de aforo de 400 personas, siguiente un estricto protocolo de acceso, mascarilla, higiene de manos, toma de temperatura, etc..”, informa la entidad, que anuncia el partido como “de puertas abiertas”.

“El encuentro para los que no puedan asistir como público será también ofrecido mediante streaming YouTube a través del canal de que dispone el club, y cuyo enlace es: https://www.youtube.com/user/baloncestobenahavis”, detalla.

“Tambíen será comunicado a través de las distintas redes sociales del club, Facebook, Twitter e Instagram” finaliza la entidad, que cuenta con una plantilla muy similar a la de anteriores temporadas y en la que destaca Javi Mera (internacional con la selección española de 3x3).