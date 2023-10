El Bolivia jugará dos partidos a puerta cerrada y el Xerez Féminas uno tras su tangana del día 12

El Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol ha decretado el cierre de las instalaciones del Bolivia de La Línea por dos encuentros y el del Xerez Féminas de Jerez por uno, además de la pérdida de un punto en la clasificación a cada uno de ellos por “incidentes del público” como consecuencia de la monumental tangana entre jugadoras y espectadores de ambos bandos que el pasado 12 de octubre forzó la suspensión del duelo de la cuarta jornada de la Segunda Andaluza Femenina que se escenificaba en los campos José Puyol de la Ciudad Deportiva linense.

Este mismo organismo decreta, en base al artículo cinco del Código de Justicia Deportiva, la reanudación del partido el próximo ocho de diciembre, “a puerta cerrada, desde el minuto 36, con el resultado habido en el momento de la suspensión de 1-0 a favor del Bolivia C.F., corriendo cada club con sus gastos y los del árbitro al 50%”.

Además de las sanciones a jugadoras, que suman seis partidos en el bando local y uno en el visitante, el Comité recuerda que el colegiado, José Manuel Quintero Contreras, suspendió el choque, según refleja el acta, con 1-0 en el 36' cuando “los espectadores de ambos equipos situados en la grada que se encontraba al otro lado de la zona de banquillos se dirigen hacia las jugadoras de ambos equipos con ánimo violento, golpeándose entre ellos, sin poder llegar a identificar a las personas que realizan la acción”.

“Ante esto me dirijo al delegado de campo para poder buscar soluciones para cesar los hechos. Acto seguido fueron saltando muchos más espectadores, alrededor de 40 personas aficionados de ambos equipos”, añade el trencilla. “Tras todo esto el equipo arbitral nos retiramos a los vestuarios sin acompañamiento en el trayecto del delegado de campo, consiguiendo llegar sin ayuda y sin problema alguno”.

El árbitro explica que las fuerzas del orden público que acuden al recinto no le garantizan “que el partido se desarrolle con normalidad” y que, ante esta situación, decreta la suspensión “de acuerdo con ambos delegados”.

En la mencionada revuelta resultó herido un aficionado local de 72 años, uno de los que había invadido el terreno de juego, que identifican los presentes como el abuelo de una jugadora del Bolivia. El golpe le fue propinado por una mujer, a la que algunos de los espectadores señalan como miembro de la expedición visitante y otros, como jugadora del Xerez Féminas (en concreto una menor), a la que el herido le estaba reprochando su conducta, según los visitantes, con groseros insultos.

El resultado fue que el mencionado aficionado de 72 años acabó con una fractura del tabique nasal, que obligó a que fuese trasladado al Hospital del SAS de La Línea. El agredido, tras solicitar la identidad de su agresora, interpuso denuncia en la Comisaría y la denunciada también lo hizo, alegando insultos y amenazas. Además de este hincha, el peor parado, otros asistentes y alguna de las jugadores presentan golpes y arañazos propios de la pelea, pero ya de menor consideración.

La sanción

Los dos clubes presentaron alegaciones al acta, en el caso de los visitantes “consta en el expediente que además son acompañadas de un pequeño recorte de pruebas videográficas”, que no pudieron ser admitidos al no tratarse de un total. Con todo, el Comité señala que el mismo “no desvirtúa los incidentes ocurridos, observándose incluso que el número de espectadores es superior al reflejado en acta”.

“Es claro que el partido se suspende por las agresiones de jugadoras, y los incidentes de publico, con agresiones, recogiéndose en acta que pertenecen a ambas aficiones, teniendo el acta presunción e veracidad, no siendo desvirtuadas por las pruebas aportadas”, sentencia.

Con ello, decreta la reanudación del choque a puerta cerrada y "multar al Club Bolivia CF por incidentes del público con el cierre de sus instalaciones (puerta cerrada) por dos partidos (artículos 57 y 58) y pérdida de un punto de la clasificación general (artículo 104)".

Asimismo multa "al club CD Xerez Femeninas por incidentes de público, con el cierre de sus instalaciones, a puerta cerrada, por un partido (artículo 57 y 58) y pérdida de un punto de la clasificación general (artículo 104)”.