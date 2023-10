El Bolivia-Xerez Féminas, suspendido en La Línea tras una tangana entre jugadoras y público

El encuentro de la cuarta jornada de liga de la Segunda Andaluza senior femenina de fútbol (jugadoras de 16 años en adelante) que disputaban el pasado jueves en los campos José Puyol de La Línea el Bolivia y el Xerez Féminas fue suspendido en el minuto 36 con 1-0 en el marcador como consecuencia de una multitudinaria pelea que comenzó en la grada y acabó con la participación de las propias futbolistas. La Policía Nacional escoltó al equipo visitante en su salida de las dependencias y de la ciudad. Igualmente, y como medida de precaución, hizo lo propio con colegiado José Manuel Quintero Contreras hasta su vehículo, abandonando unas y otro el recinto sin que se produjesen nuevos incidentes.

De acuerdo a la versión de los presentes consultados por este periódico los hechos tuvieron su génesis con un dura entrada de una futbolista visitante (dorsal número 3) a una del Bolivia (número 7), que se revolvió y le propinó un puñetazo. En ese instante una jugadora de cada bando acudió en defensa de sus respectivas compañeras. Literalmente no dio tiempo ni a que el árbitro mostrase la tarjeta roja a las protagonistas de ambos hechos, ya que de inmediato en la zona más lejana a los banquillos arrancó una monumental pelea entre los aficionados -la mayor parte familiares de las integrantes de ambos bandos- con invasión del terreno de juego incluida.

En el intercambio de insultos y de golpes resultó herido un aficionado local de 72 años, uno de los que había invadido el terreno de juego, que identifican los presentes como el abuelo de una jugadora del Bolivia. El golpe le fue propinado por una mujer, a la que algunos de los espectadores señalan como miembro de la expedición visitante y otros, como jugadora del Xerez Féminas (en concreto una menor), a la que el herido le estaba reprochando su conducta, según los visitantes, con groseros insultos.

El resultado fue que el mencionado aficionado de 72 años acabó con una fractura del tabique nasal, que obligó a que fuese trasladado al Hospital del SAS de La Línea. El agredido, tras solicitar la identidad de su agresora, interpuso denuncia en la Comisaría y la denunciada también lo hizo, alegando insultos y amenazas. Además de este hincha, el peor parado, otros asistentes y alguna de las jugadores presentan golpes y arañazos propios de la pelea, pero ya de menor consideración.

Los jerezanos, a través de sus redes sociales, culpan al público de casa de lo sucedido. “Se suspende el partido debido a que el público local del Bolivia CF en La Línea de la Concepción salta al campo y agrede a nuestra delegación. Lamentables hechos nunca vistos en el fútbol femenino gaditano”, una denuncia que encontró eco en los otros clubes jerezanos.

Aunque el Bolivia no se ha pronunciado públicamente, su versión es muy diferente. Los locales señalan que la tángana arrancó por culpa de hinchas visitantes, y por su reacción tras ser agredida una de sus jugadoras.

El árbitro José Manuel Quintero indica en el apartado "público" del acta que un grupo de asistentes, que calcula en torno a los cuarenta, saltó al terreno de juego "se dirigió hacia las jugadoras de ambos equipos con ánimo violento, golpeándose entre ellos, sin poder identificar a las personas que realizan la acción".

Más adelante explica que una vez en la caseta, a la que llegó sin problemas, solicitó la presencia de las fuerzas del orden. "Una vez llegaron me informan que no me pueden garantizar que el partido se desarrolle con normalidad al no estar dotados de efectivos que puedan parar hechos similares" lo que le lleva a decretar la suspensión del choque.

Solo la rápida llegada de numerosos efectivos de la Policía Nacional y Policía Local consiguió que los hechos no fuesen a más.

El Comité de Competición de la Federación Gaditana analizará el próximo miércoles los hechos, contando con el acta y el informe policial, y bien abrirá un expediente para recabar más datos bien dictará las sanciones oportunas. Lo más probable es que el encuentro deba continuarse, pero a puerta cerrada o en un campo neutral.