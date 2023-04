Pau Tomás: "Llegamos en buen momento, pero habrá que dar lo mejor para eliminar a Udea"

Pau Tomás es el entrenador del San Agustín de Palma de Mallorca, el rival de Udea Algeciras en la primera ronda del play-off de ascenso a LEB Oro. El preparador destaca “el equilibrio entre el juego interior y el exterior” de la escuadra de Javi Malla, a la que vaticina que su equipo solo podrá eliminar si ofrece su mejor versión. Los baleares se desplazan con la baja de Manel Signes, lesionado, para afrontar el partido de ida, el sábado (19:00) en el pabellón Juan Carlos Mateo.

Pau Tomás dirige solo las sesiones preparatorias vespetinas, ya que por las mañanas hace frente a su vida profesional como diseñador gráfico. En su ausencia, el trabajo matinal, más específico de técnica individual, lo coordina Pepe Laso.

“Llegamos a esta eliminiatoria en un buen momento anímico, físico y a nivel de grupo”, sostiene el técnico insular, que afronta su tercera andadura en el banquillo y que tras el descenso el curso pasado se quedó solo en un cargo que hasta entonces compartía con el linense Álex Pérez.

“Es evidente que no somos el mismo equipo que comenzó la temporada, hubo un momento en el que estábamos al límite para entrar o no en el play-off, pero hemos conseguido ser un grupo muy compactado, hemos logrado la clasificación en la quinta plaza y estamos contentos”, desliza.

“No me puedo pronunciar sobre si Udea es o no el rival que hubiésemos preferido”, confiesa Tomás. “Estaba muy centrado en lo nuestro, en conseguir el objetivo de meternos en play-off y no me he fijado demasiado en el otro grupo".

"Al final tenemos que ir a Algeciras para enfrentarnos a un equipo muy peligroso, que está en muy buena dinámica, que cuenta con un muy buen grupo pero también con excelentes individualidades y somos conscientes de que tendremos que dar lo mejor de nosotros para poder eliminar a Udea”, analiza.

“A mí lo que más me llama la atención es el equilibrio entre el juego interior y el exterior de nuestro rival”, abunda el preparador. “Cuenta con jugadores importantes en una y otra faceta, con un gran director de juego... pero lo más significativo es su equilibrio”.

Pau Tomás resta importancia al denominado factor cancha que en este caso, al tratarse de una eliminatoria, supone solo la hipotética ventaja de jugar el segundo partido en casa. “Es que no se puede hablar propiamente de un play-off, sino de fases eliminatorias a ida y vuelta. Yo creo que se trata de un partido de ochenta minutos”.

“Es evidente que el factor cancha es mucho más relevante en los play-off a tres partidos, porque te da la ventaja de jugar dos partidos en casa, pero siendo eliminatorias directas no tiene apenas trascendencia”, recalca. “Nosotros vamos a Algeciras pensando en lograr la victoria, aunque es cierto desconocemos el potencial real de Udea. Lo que tengo claro es que no vamos a especular y una vez terminen los primeros cuarenta minutos veremos en qué situación volvemos a Palma”.

El preparador asume que el suyo es “un equipo mucho más fuerte en casa” que en ruta. “La gente en nuestra cancha nos apoya mucho y es verdad que fuera nos hubiese gustado ser más regulares”.

“¿Qué como somos? Bueno, somos un grupo joven con gente de mucha proyección, que han ido creciendo durante la temporada y que se apoyan en dos o tres veteranos”, explica. “Tenemos un estilo de juego muy propio de las plantillas con gente joven, con ritmo, con desparpajo y con cierta intesidad defensiva”.

“Otra cosa es que esas virtudes se convierten en hándicaps cuando hablamos de la falta de experiencia a la hora de afrontar partidos de tanta responsabilidad”, analiza. “Esperemos que los más veteranos sepan ayudar al resto a sobrellevar la ansiedad”.