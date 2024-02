Nia Suardiaz comienza el Mundial de Olas con una tercera plaza

La tarifeña Nia Suardiaz (Náutico de Sevilla) finalizó en tercera posición la primera prueba de la disciplina Wave (Olas) del GWA Wingfoil World Tour, que tuvo como escenario Ponta Preta, en la Isla de la Sal, en la República de Cabo Verde. El triunfo correspondió a otra española, Elena Moreno, afincada en Fuerteventura, que se erigió en verdugo de Suardiaz en la semifinal. En la categoría masculina el triunfo correspondió al francés Malo Guénolé.

Elena Moreno se convirtió en la protagonista de esta prueba del Mundial de Olas de Wingfoil, no solo por su triunfo sino porque llegó a competir una serie con un ala rota tras caer por las cataratas.

Morena derrotó de manera convincente en la semifinal a su compatriota y múltiple campeona mundial Nia Suardiaz, natural de Tarifa. El título de esta modalidad fue el único que se le escapó a Nia Suardiaz el pasado curso, ya que acabó en segunda posición.

En la otra semifinal, Moona Whyte superó por poco a la holandesa Bowien van der Linden por una fracción de punto y continuó hasta la final.

En la final, Moreno volvió a salir disparado en una aparente estrategia de muerte o gloria. La española sufrió una dura caída al principio, pero su compromiso fue recompensado por los jueces más tarde en la serie con algunas puntuaciones importantes que le dieron una merecida victoria sobre Whyte.

"Tuvimos las condiciones clásicas de Ponta Preta y las olas eran increíbles", dijo Whyte. “Fue una competencia dura. Estoy muy feliz de que Elena haya ganado. Estaba realmente feliz de tener la final con ella. Ella simplemente estaba desgarrada. Me divertí mucho en este evento”.

“Es un placer estar aquí en las condiciones que hemos tenido”, afirmó Moreno. “Siento ahora que he tenido que asimilar muchos sentimientos en poco tiempo. Pero seguro que me estoy divirtiendo. Las condiciones eran impresionantes; una experiencia realmente agradable. Muchas caídas y muchos nervios que afrontar y es una experiencia que no voy a olvidar”.

En la competición masculina el francés Malo Guénolé derrotó a su amigo cercano y rival Cash Berzolla (EEUU) en una reñida batalla en la que ambos atletas llevaron la disciplina Wave al límite en una Ponta Preta ardiente que ofreció algunas de las mejores olas jamás vistas en competencia.

"Es como un sueño hecho realidad", dijo Guénolé. “El año pasado no pude competir porque tenía exámenes escolares y estaba muy frustrada. Así que este año vine y las olas disparaban aún más. Se siente muy bien ganar el primer evento de la temporada en algunas de las mejores condiciones que he visto en mi vida. Este lugar es una locura”.

Resultados GWA Wingfoil Copa del Mundo Cabo Verde 2024

Clasificación masculina

Malo Guénolé (FRA) Cash Berzolla (EE.UU.) Nathan van Vuuren (RSA) Finn Spencer (CAN)

Clasificación femenina