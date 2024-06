CD Guadiaro: el partido del... medio siglo

El equipo senior del Club Deportivo Guadiaro disputa este domingo (11:30) en el campo número cuatro del complejo deportivo El Rosal de Puerto Real uno de los encuentros más importantes de su medio siglo de historia. Desde luego, el más trascendente del año en el que está celebrando el 50 aniversario de su fundación. El equipo rojillo visita al Cádiz C (Balón de Cádiz) en el partido de vuelta de la eliminatoria final de ascenso a la División de Honor Andaluza. El choque de ida, disputado en La Unión, acabó sin goles, de manera que a los guadiareños solo le vale el triunfo (ya sea en los primeros 90 minutos o en la prórroga) ya que en caso de llegar con tablas al final será el filial amarillo el que dé el salto de categoría, como recompensa a su mejor clasificación en la fase regular en Primera Andaluza de Cádiz.

Ciento cincuenta aficionados del Guadiaro, unos privilegiados, podrán presenciar en directo el choque entre Cádiz C y Guadiaro en El Rosal. Ése es el número de entradas que ha cedido el Cádiz CF a su entidad. Y para eso fue necesario que mediase el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. El resto tendrá oportunidad de hacerlo a través de Youtube (Canal San Roque TV) y del perfil de Facebook del Ayuntamiento de San Roque. Los hinchas tendrán acceso al mismo a través de este enlace (para Youtube) o de este otro (Facebook)

El Guadiaro ha disputado hasta el momento 16 encuentros como visitante, 15 en liga regular y uno en play-off. Su balance es de seis victorias como visitante, cinco empates y cinco derrotas.

La necesidad de lograr la victoria en los 120 minutos que podría durar este choque de vuelta, porque no habría penaltis, no intimida al técnico visitante, Sergio Mena. “Eso no condiciona nada. Hay que salir a ganar como sea y ya está”, dice con autoridad.

“El Balón se ha apuntado con algunos jugadores de la División de Honor juvenil, pero nosotros tenemos que hacer valer nuestra mayor experiencia”, recalca.

El reto no es nuevo para este equipo, que ya venció en el Nuevo Mirador, y nada menos que al campeón de la fase regular, el Algeciras B, en el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria. “Estamos con mucha moral, con confianza. Hemos demostrado que le podemos ganar a cualquiera y nuestra ilusión es tan grande que nos permite pensar que no hay nada imposible”, abunda el preparador.

“Es una pena que se haya quedado tanta gente fuera, porque es tremendo el apoyo que estamos recibiendo día a día en las calles de Pueblo Nuevo, San Enrique, Torreguadiaro... vamos a salir a ganar por todos, pero muy especialmente por ellos, que se lo merecen”, subraya.

El conjunto guadiareño se ha encontrado con un obstáculo de cara a este encuentro. El meta Cristian Jiménez cayó lesionado en la ida y no podrá jugar en Puerto Real. Su plaza será para el linense Víctor Ayala, que ya ha demostrado sus dotes en los encuentros que ha disputado esta temporada. El juvenil Kevin Romero, que viene entrenándose con sus compañeros desde que comenzó la semana, completará la convocatoria.