El entrenador del Mons Calpe de Gibraltar estuvo "al borde de la muerte" por el coronavirus

El argentino Luis Manuel Blanco, entrenador del Mons Calpe de la National League de Gibraltar, asegura que estuvo “al borde de la muerte” después de tener que ser ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) tras serle detectado un positivo de coronavirus, del que ya está totalmente recuperado.

El exentrenador de Platense, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia (ambos de Mendoza) y Gimnasia de Jujuy, entre otros clubes argentinos, permaneció seis días en coma y diez en sala de cuidados intensivos durante este proceso.

“Entré con 40 grados de fiebre y sin poder caminar porque si daba dos pasos, me ahogaba”, dijo el ex jugador de Lanús, Boca Juniors y Tigre, entre otras entidades.

“Había tocado fondo y lo que tenía que responder era el cuerpo contra el virus. El cuerpo generó los anticuerpos por los que quedé inmune: ahora no contagio y no me pueden contagiar”, indicó el director técnico en declaraciones al programa Sportia, de TyC Sports, y en América TV, recogidas por la agencia argentina Télam.

Blanco, que también admitió haber soñado que “había muerto”, anunció que el contagio se produjo, casi con seguridad, “en un supermercado”.

“Fui con todas las precauciones, la mascarilla y los guantes. Tengo el departamento a dos cuadras del mar, estoy aislado. Es imposible que me haya contagiado en otro lado”, apuntó el entrenador del Mons Calpe, que aclara que nadie más del club se vio afectado.