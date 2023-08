El vestuario de la selección española femenina se rebela contra Rubiales

La jugadora de la selección española femenina de fútbol y del FC Barcelona Alexia Putellas, dos veces galardonada con el Balón de Oro, encabeza la reacción del vestuario que logró el pasado domingo domingo el título de campeón del Mundo tras la intervención pública del todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en la que expresó su decisión de no dimitir de dicho cargo. “Esto es inaceptable. Se acabo. Contigo compañera”, escribe la futbolista, que muestras, como muchas de sus compañeras, su adhesión a Jenni Hermoso.

En una publicación en la red social X (antes Twitter), la futbolista se ha mostrado muy contrariada con las palabras de Rubiales y se ha puesto de lado de su compañera de selección y excompñaera de equipo, Jenni Hermoso, a quien Rubiales le dio un beso durante la celebración del título Sídney.

Por su parte la también jugadora del Barça Caroline Graham Hansen, escribió: “¡Jenni Hermoso, contigo! Todo esto son mentiras. Todos vemos lo que realmente pasó"

Aitana Bonmatí advierte: "Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera" y Cata Coll expresa: "Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabo! Contigo a muerte Jenni Hermoso"

Patri Guijarro, una de las futbolistas que renunció a jugar el Mundial: "Se acabó. Contigo Jenni Hermoso. Lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales", mientras que Athenea del Castillo se limita a comentar: "¡Estamos contigo Jenni!".