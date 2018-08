Djokovic y Carla Suárez, a tercera ronda

El tenista serbio Novak Djokovic, sexto cabeza de serie, volvió a ceder un set antes de conseguir la victoria 6-1, 6-3, 6-7 (2) y 6-2 ante el local Tennys Sandgren, número 61 del mundo, en la sesión nocturna de la cuarta jornada del Abierto de Estados Unidos. Por otro lado, la tenista española Carla Suárez superó a la francesa Kristina Mladenovic en su segunda ronda por 6-1, 4-6 y 6-4. La vigésimo cuarta mejor tenista del mundo dominó el primer parcial ante la francesa, número 53 según la WTA, pero tuvo más dificultades en el segundo set, que ganó su oponente.

El segundo duelo entre ambos tenistas, que se disputó en la pista central Arthur Ashe Stadium, mostró la falta de plenitud en el juego de Djokovic, aunque al final hizo todo lo necesario para conseguir la victoria y quedar la serie entre ambos en un claro 2-0. El partido, que duró dos horas y 46 minutos, dejó a Djokovic con 31 golpes ganadores y cometió 30 errores no forzados, además de lograr 22 tantos en las 35 subidas que hizo a la red.

Djokovic, de 31 años, a pesar de los problemas que mostró frente a Sandgren, sigue sin perder antes de la tercera ronda y en las pasadas 10 ediciones ha llegado siempre a las semifinales, incluidas ocho en las que tuvo que enfrentarse al suizo Roger Federer, segundo cabeza de serie. El exnúmero uno del mundo, que no jugó en la pasada edición del Abierto de Estados Unidos, por la lesión que sufrió en el codo derecho, sigue en el proceso de alcanzar el máximo nivel de rendimiento, que comenzó a adquirir en el pasado torneo de Wimbledon, que ganó.

El próximo rival de Djokovic, que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2011 y 2015, será el vencedor del duelo que esta noche protagonizan el veterano francés Richard Gasquet, semifinalista en la edición de 2013, ante el serbio Laslo Djere. Si el ganador es Gasquet, vigésimo quinto del mundo, el duelo con Djokovic será el decimocuarto, con ventaja de 12-1 en la serie para el ex número uno del mundo, mientras que si es su compatriota será un duelo inédito.

Junto a la victoria de Cilic, el resto de los favoritos que vieron acción en la sesión matinal consiguieron la victoria, encabezados por Federer (2), el alemán Alexander Zverev (4), el croata Marin Cilic (7), el belga David Goffin (10), el argentino Diego Schwartzman (13), el francés Lucas Pouille (17) y el japonés Kei Nishikori (21), finalista en la edición de 2014, que perdió ante Cilic.

Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó el español Pablo Carreño Busta, duodécimo cabeza de serie, que quedó eliminado al retirarse en el cuarto set cuando el partido estaba empatado a dos sets y ventaja de 2-0 del portugués Joao Souza. Tampoco pudieron pasar a la tercera ronda el italiano Fabio Fognini (14) ni el surcoreano Hyeon Chung (23), que se unieron al tenista español como los tres cabezas de series eliminados durante la cuarta jornada del último torneo de Grand Slam de la temporada.

En el lado femenino, Mladenovic, que llegó a cuartos de final en este Grand Slam en 2015, se tomó una pausa médica al comienzo del encuentro pero no pudo imponerse a la española, que tuvo más oportunidades de break durante el juego. Suárez, trigésima cabeza de serie, disputó una reñida tercera manga y finalmente obtuvo una ventaja de dos juegos sobre la francesa para proclamarse campeona tras una hora y 47 minutos. La española se enfrentará en la tercera ronda del Abierto a la francesa Caroline Garcia, sexta del mundo, que hoy venció a la puertorriqueña Mónica Puig por 6-2, 1-6 y 6-4.

Suárez prevé un duelo "complicado" con Garcia

La tenista española Carla Suárez Navarro se enfrentará en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos a la francesa Caroline Garcia en un duelo que prevé "complicado" pero en el que dice saber "cómo hacerle daño".

Según relató a los periodistas tras su victoria sobre la también francesa Kristina Mladenovic hoy en tres sets, Suárez ha entrenado con Garcia y sabe "cómo hacerle daño" a la sexta mejor del mundo, de la que destacó su saque con la derecha. "Intentaré ser una jugadora mas sólida y más agresiva para que no tenga tanto tiempo para pensar y hacer daño", desgranó.

La española, vigésima cuarta clasificada en el ránking WTA, fue crítica sobre su partido contra Mladenovic por sus "maneras", que le complicaron un encuentro que "había empezado bien". "Empiezo a jugar más tensa, más nerviosa, con más miedo, a no estar tan pendiente de mí sino de ella... y empieza a ganar juegos con su saque, a ganar confianza, y el partido cambia totalmente", recordó Suárez.

Preguntada sobre el formato de la Copa Federación, a raíz del cambio en la Copa Davis, la española señaló que debería ampliarse el primer grupo a 16 equipos porque actualmente la situación "no tiene ni pies ni cabeza". "Tenemos solo ocho, si cada top 10 nuestra es de un país diferente, hay dos top 10 jugando en segunda división, no lo veo nada lógico", sostuvo la tenista, quien añadió que "no puede ser que un país como España, con una jugadora como Garbiñe (Muguruza), juegue en segunda división".

También se pronunció sobre uno de los incidentes del día, la charla de motivación que dio un árbitro al australiano Nick Kyrgios cuando peor estaba jugando en su partido ante el francés Pierre-Hugues Herbert, y convino que es "algo que no se ha visto nunca" y que quizá intentó ayudarle por el público, que paga entrada "para ver a los buenos jugar bien".