Udea convierte su eliminación en una lección de gradeza (93-99)

No es posible caer eliminado con más orgullo. Con más valentía. Con más arrojo. Udea Algeciras ha dicho este sábado fin a la temporada después de quedar apeado en los octavos de final del play-off de ascenso a LEB Oro a manos del CB Prat. Pero no solo lo ha hecho imponiéndose en el partido de vuelta (93-99) sino que durante muchos, muchísimos minutos de la contienda, había enjugado los once puntos (72-83) de desventaja con los que salió del Juan Carlos Mateo hace una semana.

La gesta -porque lo hubiese sido que Udea eliminase al tercer clasificado de la Conferencia Este de la LEB Plata (la tercera categoría del escalafón nacional) después de haber perdido como local- no llegó a consumarse pero no cabe un solo reproche al vestuario que comanda -muy bien por cierto como ha quedado demostrado- el linense Miki Ortega. No solo por lo de este sábado. Ni siquiera por lo de la eliminatoria. Por haber resurgido desde las cloacas de la clasificación de la LEB Plata y haber alcanzado el play-off.

El equipo de Algeciras destrozó los pronósticos desde el salto inicial. El CB Prat no fue nunca por delante en el luminoso. Udea se despojó de ese exceso de responsabilidad que le atenazó en la ida y ya en el primer cuarto avisó de sus intenciones, colocándose nueve arriba (18-27) a falta de 2:14 merced a una anotación del senegalés Issa Thiam. Al final del primer cuarto 22-27.

En el segundo periodo llegó un espejismo. Parecía que el conjunto catalán recuperaba la solidez demostrada en el primer choque, hasta el punto de que con el arreón inicial incluso llegó a igualar las cuentas (27-27 en el primer minuto. 31-31 a 5:48). Pero ésa no era la realidad del partido. Udea, que se hizo grande del primer al último segundo, volvió a forzar y con Berni Álvarez y David Orrit especialmente lúcidos volvió a recuperar la ventaja de siete puntos (33:40) para llegar al descanso habiendo empatado la eliminatoria (38-51).

Javi Balastegui mantuvo vivo al equipo de Algeciras en el tercer cuarto, que en su cómputo fue un intercambio de golpes. Udea acariciaba constantemente la diferencia de puntos que le hubiese concedido la clasificación. En el ecuador de este tercer capítulo volvió a irse hasta los 13 puntos con un tiro en suspensión del pívot sueco de origen egipcio Sami Eleraky. El 63-73 que señalaba el luminoso a falta de diez minutos hacía bueno aquello de que las espadas estaban en todo lo alto.

El acierto anotador de Jere Vucica, los once rebotes de Sami Eleraky y la actuación descollante de David Orrit (14 puntos, seis rebotes, 22 de valoración) no fueron suficientes para impedir que el CB Prat, que supo jugar mejor esos minutos -igual llegó un poco más fresco por el esfuerzo realizado en el otro bando- recortase las diferencias. A falta de 4:05 la ventaja de los udeístas quedó reducida a un 81-84. A pesar de los últimos coletazos, los visitantes ya no lograron poner en tela de juicio la clasificación del equipo barcelonés.

