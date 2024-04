Once puntos no intimidan a Udea

Udea Algeciras afronta este sábado (17:45) pabellón Joan Busquets del CEM Estruch de El Prat de Llobregat (Barcelona) el encuentro de vuelta de la eliminatoria de octavos de final de ascenso a LEB Oro que le enfrenta al CB Prat. El conjunto catalán conquistó una ventaja de once puntos (72-83) en el partido de ida, disputado el pasado domingo en el pabellón Juan Carlos Mateo. El desarrollo del choque se puede seguir en directo a través de FEB TV.

Udea no se rinde. Un equipo que se adentró en la segunda mitad de la primera vuelta casi condenado al descenso y que acabó jugando el play-off de ascenso a LEB Oro no se deja intimidar por once puntos de desventaja. Que no son pocos y menos ante un rival que a ratos dejó excelentes sensaciones en el Juan Carlos Mateo. Pero ¿qué sería del mundo del deporte sin remontadas inesperadas y resultados imprevisibles? Pues eso.

El entrenador de Udea, el linense Miki Ortega, asume que su escuadra afronta “una situación que no es favorable” pero recalca: “Si algo ha demostrado este equipo durante la temporada es que se ha levantado muchísimas veces, así que vamos a por todas”.

“Viajamos decididos a ofrecer la mejor versión de nosotros mismos, pelear hasta el límite de nuestras opciones y luchar por darle la vuelta a ese marcador”, sentencia el preparador.

El club no facilita información sobre el estado de salud de los jugadores.

Los de casa, sin Quim Salvans

El CB Prat, que finalizó tercero en la Conferencia Este, acabó la fase regular con un balance de diez triunfos y tres derrotas en lo que a encuentros en casa se refiere.

Los barceloneses cayeron ante el Cartagena (73-90), que a la postre acabaría proclamándose campeón de su grupo, y el Godella (61-70), en ambos casos en diciembre cuando se le acumulaban las bajas. Y ya en el penúltimo encuentro de la fase regular, el 28 de marzo, ante Santfeliuenc (87-97), cuando ya tenía garantizada la tercera plaza. Es decir, a lo largo de todo el curso solo los departamentales lograron en esa pista un resultado que pudiese valer a Udea.

El equipo de casa llega al duelo con la baja de su capitán, el escolta badalonés Quim Salvans, que cayó lesionado en el Juan Carlos Mateo. Las pruebas realizadas tras la vuelta a casa desvelan que tendrá que estar un tiempo en el dique seco. Por el contrario Tyler Cantaino ha superado los problemas que venía arrastrando durante la semana.

Albert Cañellas, entrenador del CB Prat, advierte: “Va a ser un partido complicado pese a la ventaja que logramos en la ida".

"Si caemos la tentación de relajarnos sería un gravísimo error. Tenemos que ser más ambiciosos y estar más concentrados que si el marcador hubiese sido adverso. Yo confío que respondamos a gran nivel, pero no va a ser fácil”, añade.

El entrenador reclama a sus jugadores que den “un paso adelante” para suplir la baja de Salvans “que no es solo una cuestión deportiva, sino de lo que supone por su experiencia, conocimiento y por su entrega, que es complicado de igualar”.

Los horarios de los encuentros de vuelta de los octavos de final de la fase de ascenso a LEB Oro y, al término de los partidos, los resultados y por ende, los equipos que siguen en liza, se pueden consultar en este enlace.