Derrota sin reproches de Udea (72-83)

Ni un solo reproche. Por un lado porque la eliminatoria, a pesar de la diferencia (72-83), aún no está decidida. Por otro porque Udea plantó cara a un grandísimo equipo, sobre todo, en los dos primeros cuartos. Y tercero porque después de partir de las catacumbas de la clasificación a mediados de la primera vuelta, la mera presencia del equipo de Algeciras en el play-off de ascenso a LEB Oro por segundo año consecutivo ya supone un éxito para el vestuario y para la afición. Esta última pudo disfrutarla con una masiva presencia de hinchas en el Juan Carlos Mateo.

Udea no está eliminado. Pero es cierto que once puntos de desventaja para jugar como visitante y ante un rival que ya el año pasado ascendió a LEB Oro -aunque tuvo que renunciar a la segunda categoría nacional por falta de recusos económicos- no es la mejor tarjeta de presentación. Los algecireños hicieron un partido irreprochable en cuanto a entrega, pero a ratos (especialmente en el arranque del tercer cuarto) se dejaron llevar por la ansiedad, traducida en precipitación, mientras que Prat jugaba con más aplomo y manejaba mejor los tiempos.

La primera mitad estuvo presidida por la igualdad, si bien es verdad que los de Algeciras caminaban siempre por delante, con ventajas que llegaron a alcanzar los cinco puntos. La falta de acierto en los triples no era una rémora para los de Miki Ortega, que finalizaron el primer cuarto por delante (21-19).

El CB Prat volteó el marcador cuando apenas habían transcurrido tres minutos del segundo periodo y justo cuando parecía que los visitantes se iban a ir al vestidor por delante dos triples del sevillano Sergio Cecilia (37-33), marcador con el que acabaría la primera mitad.

El arranque del tercer cuarto fue el que decidió la contienda. A Udea volvió a atragantársele la tercera manga, algo que no es precisamente nuevo. Un parcial de 4-14 en los primeros 4:45 minutos permitió a los catalanes colocarse diez arriba (41-51).

Una ligera reacción desde la defensa permitió a los de casa irse al último intermedio 55-62.

A partir de ese momento los visitantes supieron jugar mejor con los tiempos, se adaptaron mejor a un arbitraje que permitía el contacto y actuaron sin la premura de un Udea que quiso, pero no pudo y que estiró su renta hasta los once puntos finales, que se antojan muchos, pero no insalvables. Los algecireños ya han protagonizado alguna gesta para poder estar en este play-off.

