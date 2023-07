Udea Algeciras ficha al base Javi Balastegui, ex de la ULB

Udea Algeciras ha llegado a un acuerdo para fichar al base Javier Balastegui para su nuevo proyecto en la LEB Plata. El equipo de Javi Malla se hace con uno de los jugadores nacionales cotizados de la categoría, que las dos últimas temporadas militó en el Basket Navarra y en la temporada 2018-19 sobresalió con la Unión Linense de Baloncesto en la Liga EBA.

Javier Balastegui nació el 02 de febrero de 1997, mide 1,87 metros y juega tanto de base como en el puesto de escolta. La pasada temporada, con Navarra, el jugador catalán promedió 8,8 puntos, 3,4 rebotes, 4 asistencias y 2 balones recuperados, aunque no disputó algunos partidos por lesión.

Antes de las dos temporada en Navarra, Balastegui jugó en el Pardinyes Lleida y en el CB L'Hospitalet, ambos también de LEB Plata. El base sobresalió en la temporada 2018-19 cuando aterrizó en La Línea para defender la elástica de la ULB en la Liga EBA. Esa campaña se catapultó.

El jugador formado en la cantera del Hospitalet, equipo con el que debutó en la Liga EBA en la temporada 2015/2016, había jugado dos temporadas en el Jac Sants de Barcelona antes de poner rumbo al sur.

En una reciente entrevista, Balastegui señaló de si mismo: "Soy un jugador de equipo. Estoy cuando se necesita. Si hay que pasar, paso, si hay que tirar, tiro. Me considero un perfil más defensivo que ofensivo. Un entrenador me dijo: vas a llegar a jugar en la categoría que puedas defender, y eso me marcó. Cambié mi estilo de juego".