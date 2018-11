La Junta recibe una petición para que paralice el derribo de la visera del Municipal linense

El arquitecto Carlos Javier Rodríguez Romero ha registrado en el Ayuntamiento de La Línea una petición para que sea suspendida la demolición de la visera de la grada de Tribuna del Municipal. En el escrito se explica que el propio Rodríguez Romero instó el pasado día cinco a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a que el estadio sea incluido en el Catalogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El Ayuntamiento de La Línea anunció la pasada semana que había sacado a licitación dicha obra y que su objetivo es que esté finalizada no más allá del comienzo del mes de marzo de 2019.

En en desarrollo de sus fundamentos el arquitecto, exdirector de área de urbanismo en el Ayuntamiento linense, sostiene que de facto el estadio ya está incluido en dicho catalogo y arremete contra el alcalde, Juan Franco, a quien acusa de “querer demoler este edificio para hacer un negociete inmobiliario".

En el texto enviado al Ayuntamiento, Carlos Javier Rodríguez asegura que "no existe una necesidad perentoria de derribar el voladizo porque existe otra grada (la de Preferencia) con aforo suficiente para quienes a ver los partidos de fútbol”.

Más adelante asegura que “con las cantidades que se barajan para la demolición no sea más rentable su reparación”.

“Técnicamente todo es posible”, agrega. “Quizás sus funcionarios no sean capaces de hacerlo por falta de pericia o conocimiento (alguno hay que ha estudiado en universidad privada y es lógico que así sea)”.

El documento registrado acaba diciendo que en caso de seguir adelante con el derribo, el alcalde podría incluir en un delito “tipificado en el artículo 321 y siguientes del Código Penal”

El mencionado artículo afirma: “Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años"

Y añade: “En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe”.

La petición de Carlos Javier Rodríguez a la Junta y al Ayuntamiento es muy fácil, como ya ha sucedido con otros edificios en La Línea, que propicie la suspensión cautelar de la decisión del Consistorio de derribar la visera.

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, ya advirtió en una rueda de prensa la pasada semana que en caso de que se retrasase dicha obra, el club se vería obligado a retirar la grada supletoria que tiene colocada desde hace dos meses y a reubicar a todos sus aficionados en Preferencia.