La Balona ficha a Kike Gómez, del Europa de Gibraltar

La Real Balompédica Linense hizo oficial anoche la contratación del delantero Enrique Gómez Bernal, Kike Gómez, que llega procedente del Europa de Gibraltar, con el que incluso llegó a disputar dos eliminatorias previas de competiciones europeas y que en los dos últimos cursos anotó 45 goles en la Premier de la Roca. El futbolista trató de abonar su cláusula de rescisión de contrato al bloque verdinegro, que se negó a recibirla y que no reconoce su salida, por lo que el atacante se vio obligado a romper el pacto de manera unilateral.

La Balompédica anunció anoche la contratación por dos temporadas, con opción a una tercera, de Kike Gómez. Las negociaciones entre el atacante y el conjunto de La Línea fueron desveladas por este diario en su edición impresa del pasado 24 de julio.

Llegar a la Balompédica no supone un gran paso adelante, es un salto en mi carrera"

Enrique Gómez nació en Sevilla hace 24 años y el conjunto albinegro califica su incorporación de "apuesta de futuro" en el comunicado en el que anuncia su contratación.

El nuevo jugador balono defendió los intereses del Pilas de la Primera Andaluza en la andadura 2015-16 y en la siguiente los del Coria en Tercera división, con el que marcó seis goles en 26 partidos (23 de ellos como titular).

Del conjunto del estadio Guadalquivir salió catapultado al verdinegro del Peñón, con el que acumula 48 partidos de Liga hasta acumular 4.077 minutos, en los que lleva anotados 45 goles (uno cada 91 minutos) en dos temporadas.

Además ha jugado siete partidos de la Rock Cup (10 goles), dos en la Pepe Reyes Cup (cuatro) y dos en fases de clasificación para las competiciones europeas (dos).

Visiblemente satisfecho por su incorporación al conjunto de La Línea, Kike Gómez dijo anoche que su llegaba a la Balona supone "no un gran paso, sino un salto enorme" para su carrera.

"Son muchos los atractivos, el primero tener la posibilidad de competir en una categoría que no conozco", explicó.

Kike Gómez, quien no desliza siquiera un reproche para el Europa FC, explica que la posiblidad de jugar en Segunda B y con un equipo como la Balona es tan golosa que ni siquiera dudó cuando le llegó la oferta.

"Además he sido compañero de Alberto Merino, Olmo y Álex Killo y los tres me han animado a tomar la decisión, porque me han hablado maravillas de la Balona y me han recalcado que para mí es un escaparate, ya que aunque en Gibraltar hayamos jugado incluso competición europea, el seguimiento que tiene es mucho mayor", especifica.

Kike Gómez se define así: "Soy un futbolista explosivo, que va fuerte, que lucha todos los balones, que me esfuerzo todo lo que puedo y que ya puedo garantizar que voy a dar mucha guerra".

"Soy consciente de que hacer en Segunda B los goles que he marcado en Gibraltar es muuucho más complicado, pero soy ambicioso y no renuncio a nada", recalca.

"Yo prefiero no ponerme números, quiero triunfar todo lo que pueda y aprovechar la experiencia que supone conocer una categoría nueva", finaliza el jugador, que esta mañana se entrenará con sus nuevos compañeros: "Ya me ha dicho todo el mundo que en La Línea la afición y la prensa exigen mucho, pero a eso hay que verle el lado positivo".