Ana Sarrias, campeona de Andalucía sub-16

Ana Sarrias, jugadora del Club de Golf La Cañada de Guadiaro (San Roque), conquistó este domingo en El Parador de Málaga el título de campeona de Andalucía sub-16 de golf y estuvo a punto de conquistar también el título sub-18, que le arrebató, in extremis, Valentina Albertazzi, del Atalaya,

En cuanto a la competición femenina, la campeona Sub 18 es Valentina Albertazzi (+1). La golfista de Atalaya recuperó en la última ronda el terreno que perdió el sábado. Firmó una vuelta de 71 golpes y rubricó el triunfo con un birdie en el hoyo 18 que valió su peso en oro. Se acabó imponiendo con un golpe de ventaja sobre Ana Sarrias. Eso sí, la espléndida golfista de La Cañada no se marchó de vacío de El Parador, ya que se llevó el título de campeona Sub 16.

Emoción a prueba de bombas en el torneo masculino. Nada menos que tres jugadores tuvieron que salir al desempate para dirimir el triunfo. Álvaro Gómez de Linares, de Lauro Golf, Rocco-Paolo Repetto, de la Escuela de Miguel Ángel Jiménez, y Álvaro Revuelta, de la Real Sociedad Española Hípica de Madrid, terminaron empatados con un excelente resultado acumulado de cinco bajo par.

Ya en el playoff la victoria fuera para Repetto en el segundo hoyo. En el primero cayó Gómez de Linares, que tuvo opción de ganar el título en el hoyo 54 de haber conseguido un par, mientras que en el segundo cedió Revuelta.

Así las cosas, Repetto es el nuevo campeón de Andalucía Sub 18, mientras que Revuelta se impone en la categoría Sub 16. Álvaro, que a sus 13 años ha completado una soberbia actuación, termina segundo en el Sub 18, ya que en caso de empate se dilucida por el hándicap. Hay que recordar que el Campeonato de Andalucía Sub 18 es valedero para el ranking mundial.