Álvaro Moya es reelegido presidente de la Unión

La comisión electoral de la Unión Deportiva Los Barrios validó ayer solo una de las candidaturas presentadas a la presidencia del club, la de Álvaro Moya, por lo que automáticamente éste quedó reelegido como máximo mandatario de la entidad. Carlos Díez, que se postulaba en representación del grupo inversor Heritage Sports Holdings, aportó 22 avales, pero cinco fueron invalidados, por lo que su candidatura quedó anulada. Díez entregó ayer un documento en el que anuncia su decisión de impugnar tanto la asamblea de socios del pasado jueves como el proceso electoral posterior en toda su integridad.

Poco antes de las 21:00 de ayer Juan Sánchez, Rafi León y Antonio Dávila, que habían sido elegidos como integrantes de la comisión que velaría por la buena marcha de los comicios, daban a conocer que la única candidatura válida a la presidencia de la Unión Deportiva Los Barrios era la que aportaba Álvaro Moya, que automáticamente quedaba proclamado presidente e iniciará hoy su tercer periodo al frente de la entidad de la Villa.

Era el fin de un proceso no exento de muchas tensiones y que amenaza con alargarse. Después de la ruptura de relaciones escenificada hace una semana entre el grupo inversor de Dubai Heritage Sports Holdings y Moya, los últimos tres días han estado cargados de momentos de fricción.

Carlos Díez asegura que sus derechos como socio (también lo es su hijo) han sido vulnerados y que por lo tanto impugna todo lo sucedido desde que comenzó la asamblea del jueves. Hoy mismo tiene intención de registrar en el Ayuntamiento barreño una copia de su recurso "para que el equipo de gobierno tenga conocimiento de lo que está sucediendo en el primer equipo de la ciudad".

Díez insiste en que no fue avisado en tiempo y forma de la asamblea de la pasada semana ("me enteré por los medios, por no mandar no mandaron ni un whatsapp como al parecer hicieron con otros abonados") y que además en su intento de presentar una candidatura solo ha encontrado obstáculos: "No me dieron una copia de los estatutos y estoy convencido de que no se han respetado los tiempos, no me facilitaron una lista con los socios a los que tenía que pedir los avales y además tuvimos que soportar en la sede gritos e insultos de familiares del presidente cuando dijimos que queríamos acudir a algo tan democrático como una votación", declara.

Por su parte Álvaro Moya, sostuvo nada más ser elegido que no era momento de polémicas. "Solo quiero agradecer a los socios el apoyo que he recibido y garantizarles que desde ya vamos a empezar a trabajar para hacer un equipo competitivo en Tercera y por lo todo que pueda ser bueno para la entidad", dijo.